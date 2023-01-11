https://ria.ru/20230111/avtobus-1844121931.html

На МКАД автобус съехал в кювет

На МКАД автобус съехал в кювет - РИА Новости, 11.01.2023

На МКАД автобус съехал в кювет

Автобус с 14 пассажирами съехал в кювет на Московской кольцевой автодороге (МКАД), два человека пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:58

2023-01-11T13:58

2023-01-11T14:25

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761389309_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc415c62af049f754b077d1d9f9f8f28.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Автобус с 14 пассажирами съехал в кювет на Московской кольцевой автодороге (МКАД), два человека пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, инцидент произошел в среду днем на 10-м километре МКАД."Из-за скользкой дороги автобус съехал в кювет. Внутри было 14 пассажиров, у двоих из них ушибы", - сказал он.В свою очередь в столичном главке МВД подтвердили РИА Новости факт аварии, уточнив, что, предварительно, пострадала лишь одна пассажирка. Кроме того, по данным полиции, в ДТП попал водитель коммерческого автобуса - он "допустил скатывание в кювет"."Предварительно, пострадала женщина-пассажир. ГИБДД проводит проверку", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230111/penza-1844019327.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва