https://ria.ru/20230111/avtobus-1844121931.html
На МКАД автобус съехал в кювет
На МКАД автобус съехал в кювет - РИА Новости, 11.01.2023
На МКАД автобус съехал в кювет
Автобус с 14 пассажирами съехал в кювет на Московской кольцевой автодороге (МКАД), два человека пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:58
2023-01-11T13:58
2023-01-11T14:25
происшествия
москва
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Автобус с 14 пассажирами съехал в кювет на Московской кольцевой автодороге (МКАД), два человека пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, инцидент произошел в среду днем на 10-м километре МКАД."Из-за скользкой дороги автобус съехал в кювет. Внутри было 14 пассажиров, у двоих из них ушибы", - сказал он.В свою очередь в столичном главке МВД подтвердили РИА Новости факт аварии, уточнив, что, предварительно, пострадала лишь одна пассажирка. Кроме того, по данным полиции, в ДТП попал водитель коммерческого автобуса - он "допустил скатывание в кювет"."Предварительно, пострадала женщина-пассажир. ГИБДД проводит проверку", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230111/penza-1844019327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
13:58 11.01.2023 (обновлено: 14:25 11.01.2023)
На МКАД автобус съехал в кювет
На МКАД автобус съехал в кювет, два человека пострадали
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Автобус с 14 пассажирами съехал в кювет на Московской кольцевой автодороге (МКАД), два человека пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По его словам, инцидент произошел в среду днем на 10-м километре МКАД.
"Из-за скользкой дороги автобус съехал в кювет. Внутри было 14 пассажиров, у двоих из них ушибы", - сказал он.
В свою очередь в столичном главке МВД подтвердили РИА Новости факт аварии, уточнив, что, предварительно, пострадала лишь одна пассажирка. Кроме того, по данным полиции, в ДТП попал водитель коммерческого автобуса - он "допустил скатывание в кювет".
"Предварительно, пострадала женщина-пассажир. ГИБДД
проводит проверку", - сказали в ведомстве.