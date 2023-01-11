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На МКАД автобус съехал в кювет - РИА Новости, 11.01.2023
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На МКАД автобус съехал в кювет
На МКАД автобус съехал в кювет - РИА Новости, 11.01.2023
На МКАД автобус съехал в кювет
Автобус с 14 пассажирами съехал в кювет на Московской кольцевой автодороге (МКАД), два человека пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:58
2023-01-11T14:25
происшествия
москва
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Автобус с 14 пассажирами съехал в кювет на Московской кольцевой автодороге (МКАД), два человека пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, инцидент произошел в среду днем на 10-м километре МКАД."Из-за скользкой дороги автобус съехал в кювет. Внутри было 14 пассажиров, у двоих из них ушибы", - сказал он.В свою очередь в столичном главке МВД подтвердили РИА Новости факт аварии, уточнив, что, предварительно, пострадала лишь одна пассажирка. Кроме того, по данным полиции, в ДТП попал водитель коммерческого автобуса - он "допустил скатывание в кювет"."Предварительно, пострадала женщина-пассажир. ГИБДД проводит проверку", - сказали в ведомстве.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
13:58 11.01.2023 (обновлено: 14:25 11.01.2023)
 
На МКАД автобус съехал в кювет

На МКАД автобус съехал в кювет, два человека пострадали

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД)
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Автобус с 14 пассажирами съехал в кювет на Московской кольцевой автодороге (МКАД), два человека пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По его словам, инцидент произошел в среду днем на 10-м километре МКАД.
"Из-за скользкой дороги автобус съехал в кювет. Внутри было 14 пассажиров, у двоих из них ушибы", - сказал он.
В свою очередь в столичном главке МВД подтвердили РИА Новости факт аварии, уточнив, что, предварительно, пострадала лишь одна пассажирка. Кроме того, по данным полиции, в ДТП попал водитель коммерческого автобуса - он "допустил скатывание в кювет".
"Предварительно, пострадала женщина-пассажир. ГИБДД проводит проверку", - сказали в ведомстве.
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