https://ria.ru/20230111/avto-1844023641.html

Исследование показало, какие автомобили подорожали в России сильнее всего

Исследование показало, какие автомобили подорожали в России сильнее всего - РИА Новости, 11.01.2023

Исследование показало, какие автомобили подорожали в России сильнее всего

Китайские автомобили Chery и Geely сильнее всего подорожали в России за прошлый год, меньше всего - российская Lada, говорится в исследовании банка "Открытие",... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T06:05

2023-01-11T06:05

2023-01-11T06:06

россия

экономика

авто

lada vesta

hyundai genesis

kia rio

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Китайские автомобили Chery и Geely сильнее всего подорожали в России за прошлый год, меньше всего - российская Lada, говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть в распоряжении РИА Новости. Так, средняя цена отечественного вседорожника Lada Niva Travel по итогам года составила 1,08 миллиона рублей, на 10,9% больше, чем в январе 2022 года. Также среди наименее подорожавших машин оказалась Lada Granta - стоит 829,2 тысячи, подорожала на 11,1% и китайская FAW Bestune T77, стоимостью 2,2 миллиона, подорожала на 14,9%. Из других популярных российских автомобилей, которые в течение 2022 года подорожали меньше других, эксперты отметили Lada Vesta - на 23,7% за год. Примерно в тех же масштабах выросли ценники и на UAZ Patriot – на 25,1%. В первой десятке рейтинга оказались также два "корейца" – Hyundai Tucson, цена на него выросла на 29,3% и Kia Seltos – подорожал на 30,6%. Примерно в таких же масштабах изменилась стоимость и двух китайских моделей: Changan CS75FL – подорожал на 24,8% и Haval Jolion – на 31,3%. При этом на китайские автомобили Changan CS35 Plus, Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL и три модели Geely – Atlas Pro, Tugella и Coolray увеличились цены в диапазоне от 43% до 60%, выяснили эксперты. Особенно отличился в их рейтинге Chery Tiggo 8 Pro Max: этот паркетник подорожал больше других и в процентах - на 73,4%, и в абсолютных цифрах – на 1,6 миллиона рублей. В ближайшие пару месяцев, по мнению экспертов, "застоявшиеся" китайские автомобили будут продавать с дисконтом в полмиллиона рублей и выше. Однако на свежие модели 2023 года цены могут вырасти на 10-12% к концу первого квартала.

https://ria.ru/20220620/ekonomika-1796799534.html

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россия, экономика, авто, lada vesta, hyundai genesis, kia rio