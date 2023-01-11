https://ria.ru/20230111/avto-1844023641.html
Исследование показало, какие автомобили подорожали в России сильнее всего
Исследование показало, какие автомобили подорожали в России сильнее всего - РИА Новости, 11.01.2023
Исследование показало, какие автомобили подорожали в России сильнее всего
Китайские автомобили Chery и Geely сильнее всего подорожали в России за прошлый год, меньше всего - российская Lada, говорится в исследовании банка "Открытие",... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T06:05
2023-01-11T06:05
2023-01-11T06:06
россия
экономика
авто
lada vesta
hyundai genesis
kia rio
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828725600_0:219:3250:2047_1920x0_80_0_0_2679e287761280e7c5d4b6d375f4150a.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Китайские автомобили Chery и Geely сильнее всего подорожали в России за прошлый год, меньше всего - российская Lada, говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть в распоряжении РИА Новости. Так, средняя цена отечественного вседорожника Lada Niva Travel по итогам года составила 1,08 миллиона рублей, на 10,9% больше, чем в январе 2022 года. Также среди наименее подорожавших машин оказалась Lada Granta - стоит 829,2 тысячи, подорожала на 11,1% и китайская FAW Bestune T77, стоимостью 2,2 миллиона, подорожала на 14,9%. Из других популярных российских автомобилей, которые в течение 2022 года подорожали меньше других, эксперты отметили Lada Vesta - на 23,7% за год. Примерно в тех же масштабах выросли ценники и на UAZ Patriot – на 25,1%. В первой десятке рейтинга оказались также два "корейца" – Hyundai Tucson, цена на него выросла на 29,3% и Kia Seltos – подорожал на 30,6%. Примерно в таких же масштабах изменилась стоимость и двух китайских моделей: Changan CS75FL – подорожал на 24,8% и Haval Jolion – на 31,3%. При этом на китайские автомобили Changan CS35 Plus, Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL и три модели Geely – Atlas Pro, Tugella и Coolray увеличились цены в диапазоне от 43% до 60%, выяснили эксперты. Особенно отличился в их рейтинге Chery Tiggo 8 Pro Max: этот паркетник подорожал больше других и в процентах - на 73,4%, и в абсолютных цифрах – на 1,6 миллиона рублей. В ближайшие пару месяцев, по мнению экспертов, "застоявшиеся" китайские автомобили будут продавать с дисконтом в полмиллиона рублей и выше. Однако на свежие модели 2023 года цены могут вырасти на 10-12% к концу первого квартала.
https://ria.ru/20220620/ekonomika-1796799534.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828725600_521:0:3250:2047_1920x0_80_0_0_d08fbb73969cb89bdeed50e5fca8b19f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, авто, lada vesta, hyundai genesis, kia rio
Россия, Экономика, Авто, Lada Vesta, Hyundai Genesis, Kia Rio
06:05 11.01.2023 (обновлено: 06:06 11.01.2023)
Исследование показало, какие автомобили подорожали в России сильнее всего
"Открытие": автомобили Chery и Geely сильнее всего подорожали за прошлый год в России
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Китайские автомобили Chery и Geely сильнее всего подорожали в России за прошлый год, меньше всего - российская Lada, говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Больше всего за 2022 год подорожали автомобили Chery и Geely, меньше всего - Lada", - выяснили эксперты, проанализировав изменение средних цен на наиболее востребованные новые автомобили в течение всего 2022 года.
Так, средняя цена отечественного вседорожника Lada Niva Travel по итогам года составила 1,08 миллиона рублей, на 10,9% больше, чем в январе 2022 года. Также среди наименее подорожавших машин оказалась Lada Granta - стоит 829,2 тысячи, подорожала на 11,1% и китайская FAW Bestune T77, стоимостью 2,2 миллиона, подорожала на 14,9%.
Из других популярных российских автомобилей, которые в течение 2022 года подорожали меньше других, эксперты отметили Lada Vesta - на 23,7% за год. Примерно в тех же масштабах выросли ценники и на UAZ Patriot – на 25,1%. В первой десятке рейтинга оказались также два "корейца" – Hyun
dai Tucson, цена на него выросла на 29,3% и Kia Seltos – подорожал на 30,6%.
Примерно в таких же масштабах изменилась стоимость и двух китайских моделей: Changan CS75FL – подорожал на 24,8% и Haval Jolion – на 31,3%.
При этом на китайские автомобили Changan CS35 Plus, Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL и три модели Geely – Atlas Pro, Tugella и Coolray увеличились цены в диапазоне от 43% до 60%, выяснили эксперты. Особенно отличился в их рейтинге Chery Tiggo 8 Pro Max: этот паркетник подорожал больше других и в процентах - на 73,4%, и в абсолютных цифрах – на 1,6 миллиона рублей.
В ближайшие пару месяцев, по мнению экспертов, "застоявшиеся" китайские автомобили будут продавать с дисконтом в полмиллиона рублей и выше. Однако на свежие модели 2023 года цены могут вырасти на 10-12% к концу первого квартала.