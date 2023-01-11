https://ria.ru/20230111/artisty-1844196145.html
Депутат призвала "отрезать от кормушек" артистов, выступающих против России
Депутат призвала "отрезать от кормушек" артистов, выступающих против России - РИА Новости, 11.01.2023
Депутат призвала "отрезать от кормушек" артистов, выступающих против России
Выступающих против России артистов нужно отрезать от любого финансирования в стране, а не отбирать у них звания и госнаграды, которые зачастую для них ничего не РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:28
2023-01-11T17:28
2023-01-11T17:28
культура
общество
елена ямпольская
россия
госдума рф
единая россия
культура
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Выступающих против России артистов нужно отрезать от любого финансирования в стране, а не отбирать у них звания и госнаграды, которые зачастую для них ничего не значат, заявила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ("Единая Россия"). Ранее актер Артур Смольянинов в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". В понедельник глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова после ряда антироссийских заявлений актера. "Мы так долго обсуждаем, как бы отнять у Смольянинова звания. У него нет ни званий, ни госнаград. Тем, у кого они есть, поверьте, большинству это безразлично. А что им небезразлично? У них здесь "кормовая база". Значит, надо отрезать от всех возможных "кормушек", - сказала Ямпольская на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". При этом Ямпольская подчеркнула, что речь в первую очередь идет о тех, кто открыто выступает против России, народа и "наговорили на несколько уголовных статей". Для таких людей должна быть блокировка вне зависимости от содержания проекта, в котором принимает участие человек, уверена она. "Даже если он будет читать сказки Пушкина. Вот проста фамилия такая должна быть основанием для блокировки", - считает депутат. "Для этого мы должны, законодатели, скорее всего, дать Роскомнадзору возможность, фильтры, по которым это можно будет делать", - добавила Ямпольская.
https://ria.ru/20230110/artisty-1843881889.html
https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843554636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, елена ямпольская, россия, госдума рф, единая россия, культура
Культура, Общество, Елена Ямпольская, Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Культура
Депутат призвала "отрезать от кормушек" артистов, выступающих против России
Депутат Ямпольская: выступающих против России артистов нужно "отрезать от кормушек"
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Выступающих против России артистов нужно отрезать от любого финансирования в стране, а не отбирать у них звания и госнаграды, которые зачастую для них ничего не значат, заявила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ("Единая Россия").
Ранее актер Артур Смольянинов
в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины
, добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". В понедельник глава СК
РФ Александр Бастрыкин
поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова после ряда антироссийских заявлений актера.
"Мы так долго обсуждаем, как бы отнять у Смольянинова звания. У него нет ни званий, ни госнаград. Тем, у кого они есть, поверьте, большинству это безразлично. А что им небезразлично? У них здесь "кормовая база". Значит, надо отрезать от всех возможных "кормушек", - сказала Ямпольская на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
При этом Ямпольская подчеркнула, что речь в первую очередь идет о тех, кто открыто выступает против России, народа и "наговорили на несколько уголовных статей". Для таких людей должна быть блокировка вне зависимости от содержания проекта, в котором принимает участие человек, уверена она. "Даже если он будет читать сказки Пушкина. Вот проста фамилия такая должна быть основанием для блокировки", - считает депутат.
"Для этого мы должны, законодатели, скорее всего, дать Роскомнадзору
возможность, фильтры, по которым это можно будет делать", - добавила Ямпольская.