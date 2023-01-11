https://ria.ru/20230111/artilleriya-1844022038.html
Российская артиллерия подавила в ЛНР расчеты польских минометов
Российская артиллерия подавила в ЛНР расчеты польских минометов - РИА Новости, 11.01.2023
Российская артиллерия подавила в ЛНР расчеты польских минометов
Российская артиллерия в ЛНР при контрбатарейной борьбе подавила украинские расчеты, применявшие польские 120-миллиметровые минометы, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T05:07
2023-01-11T05:07
2023-01-11T09:00
специальная военная операция на украине
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ЧЕРВОНАЯ ДИБРОВА (ЛНР), 11 янв — РИА Новости. Российская артиллерия в ЛНР при контрбатарейной борьбе подавила украинские расчеты, применявшие польские 120-миллиметровые минометы, сообщил корреспондент РИА Новости. "Это полька была (бесшумная мина польского производства. — Прим. ред.), работает по нам, нас срисовали", — объяснил военнослужащий с позывным Слон, комментируя близкий разрыв мины.После этого российские военные определили направление стрельбы противника, вычислили расстояние до миномета и передали координаты артиллеристам. Цели поразили из гаубицы калибра 152 миллиметра.Бой произошел в районе населенного пункта Червоная Диброва в зоне ответственности Западного военного округа.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230108/spetsoperatsiya-1843471719.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине
05:07 11.01.2023 (обновлено: 09:00 11.01.2023)
Российская артиллерия подавила в ЛНР расчеты польских минометов
Российская артиллерия уничтожила в ЛНР расчеты 120-миллиметровых польских минометов
ЧЕРВОНАЯ ДИБРОВА (ЛНР), 11 янв — РИА Новости. Российская артиллерия в ЛНР при контрбатарейной борьбе подавила украинские расчеты, применявшие польские 120-миллиметровые минометы, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Это полька была (бесшумная мина польского производства. — Прим. ред.), работает по нам, нас срисовали", — объяснил военнослужащий с позывным Слон, комментируя близкий разрыв мины.
После этого российские военные определили направление стрельбы противника, вычислили расстояние до миномета и передали координаты артиллеристам. Цели поразили из гаубицы калибра 152 миллиметра.
Бой произошел в районе населенного пункта Червоная Диброва в зоне ответственности Западного военного округа.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО
продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российской армии.