https://ria.ru/20230111/artilleriya-1844022038.html

Российская артиллерия подавила в ЛНР расчеты польских минометов

Российская артиллерия подавила в ЛНР расчеты польских минометов - РИА Новости, 11.01.2023

Российская артиллерия подавила в ЛНР расчеты польских минометов

Российская артиллерия в ЛНР при контрбатарейной борьбе подавила украинские расчеты, применявшие польские 120-миллиметровые минометы, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T05:07

2023-01-11T05:07

2023-01-11T09:00

специальная военная операция на украине

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ЧЕРВОНАЯ ДИБРОВА (ЛНР), 11 янв — РИА Новости. Российская артиллерия в ЛНР при контрбатарейной борьбе подавила украинские расчеты, применявшие польские 120-миллиметровые минометы, сообщил корреспондент РИА Новости. "Это полька была (бесшумная мина польского производства. — Прим. ред.), работает по нам, нас срисовали", — объяснил военнослужащий с позывным Слон, комментируя близкий разрыв мины.После этого российские военные определили направление стрельбы противника, вычислили расстояние до миномета и передали координаты артиллеристам. Цели поразили из гаубицы калибра 152 миллиметра.Бой произошел в районе населенного пункта Червоная Диброва в зоне ответственности Западного военного округа.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230108/spetsoperatsiya-1843471719.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60