https://ria.ru/20230111/arkhiv-1844185054.html
Подозреваемый в поджоге архива УФСИН в Новокубанске объяснил поступок
Подозреваемый в поджоге архива УФСИН в Новокубанске объяснил поступок - РИА Новости, 11.01.2023
Подозреваемый в поджоге архива УФСИН в Новокубанске объяснил поступок
Задержанный по подозрению в поджоге архива УФСИН в Новокубанске рассказал правоохранительным органам, что поджог "бумагу" с целью согреться, сообщили в... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:01
2023-01-11T17:01
2023-01-11T17:01
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
россия
новокубанский район
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОДАР, 11 янв – РИА Новости. Задержанный по подозрению в поджоге архива УФСИН в Новокубанске рассказал правоохранительным органам, что поджог "бумагу" с целью согреться, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. Ранее сообщалось о пожаре на площади 8 квадратных метров в здании, где расположены филиал уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району и новокубанский филиал Краснодарской краевой коллегии адвокатов. В результате возгорания пострадавших нет. В надзорном ведомстве пояснили РИА Новости, что пострадало от 300 до 500 архивных дел. "Сотрудники управления уголовного розыска краевого главка совместно с коллегами ОМВД России по Новокубанскому району и УФСБ России по Краснодарскому краю задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге административного здания", - говорится в сообщении. Задержанный, с его слов, проник внутрь помещения, разбив стекло, поджег бумагу, чтобы согреться, а затем покинул здание. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230109/arest-1843647086.html
https://ria.ru/20230111/pozhar-1844077774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия, россия, новокубанский район, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Происшествия, Россия, Новокубанский район, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Подозреваемый в поджоге архива УФСИН в Новокубанске объяснил поступок
Подозреваемый в поджоге архива УФСИН в Новокубанске объяснил поступок желанием согреться