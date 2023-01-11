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Подозреваемый в поджоге архива УФСИН в Новокубанске объяснил поступок - РИА Новости, 11.01.2023
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Подозреваемый в поджоге архива УФСИН в Новокубанске объяснил поступок
Подозреваемый в поджоге архива УФСИН в Новокубанске объяснил поступок - РИА Новости, 11.01.2023
Подозреваемый в поджоге архива УФСИН в Новокубанске объяснил поступок
Задержанный по подозрению в поджоге архива УФСИН в Новокубанске рассказал правоохранительным органам, что поджог "бумагу" с целью согреться, сообщили в... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:01
2023-01-11T17:01
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
россия
новокубанский район
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОДАР, 11 янв – РИА Новости. Задержанный по подозрению в поджоге архива УФСИН в Новокубанске рассказал правоохранительным органам, что поджог "бумагу" с целью согреться, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. Ранее сообщалось о пожаре на площади 8 квадратных метров в здании, где расположены филиал уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району и новокубанский филиал Краснодарской краевой коллегии адвокатов. В результате возгорания пострадавших нет. В надзорном ведомстве пояснили РИА Новости, что пострадало от 300 до 500 архивных дел. "Сотрудники управления уголовного розыска краевого главка совместно с коллегами ОМВД России по Новокубанскому району и УФСБ России по Краснодарскому краю задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге административного здания", - говорится в сообщении. Задержанный, с его слов, проник внутрь помещения, разбив стекло, поджег бумагу, чтобы согреться, а затем покинул здание. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230109/arest-1843647086.html
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россия
новокубанский район
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия, россия, новокубанский район, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Происшествия, Россия, Новокубанский район, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
17:01 11.01.2023
 
Подозреваемый в поджоге архива УФСИН в Новокубанске объяснил поступок

Подозреваемый в поджоге архива УФСИН в Новокубанске объяснил поступок желанием согреться

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 11 янв – РИА Новости. Задержанный по подозрению в поджоге архива УФСИН в Новокубанске рассказал правоохранительным органам, что поджог "бумагу" с целью согреться, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось о пожаре на площади 8 квадратных метров в здании, где расположены филиал уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району и новокубанский филиал Краснодарской краевой коллегии адвокатов. В результате возгорания пострадавших нет. В надзорном ведомстве пояснили РИА Новости, что пострадало от 300 до 500 архивных дел.
Наручники - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 13:38
В Красноярске арестовали поджигателей аппаратуры железной дороги
"Сотрудники управления уголовного розыска краевого главка совместно с коллегами ОМВД России по Новокубанскому району и УФСБ России по Краснодарскому краю задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге административного здания", - говорится в сообщении.
Задержанный, с его слов, проник внутрь помещения, разбив стекло, поджег бумагу, чтобы согреться, а затем покинул здание.
Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 11:51
В Самаре при пожаре в жилом доме погиб ребенок
 
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ПроисшествияРоссияНовокубанский районКраснодарский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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