https://ria.ru/20230111/arkhiv-1844185054.html

Подозреваемый в поджоге архива УФСИН в Новокубанске объяснил поступок

Подозреваемый в поджоге архива УФСИН в Новокубанске объяснил поступок - РИА Новости, 11.01.2023

Подозреваемый в поджоге архива УФСИН в Новокубанске объяснил поступок

Задержанный по подозрению в поджоге архива УФСИН в Новокубанске рассказал правоохранительным органам, что поджог "бумагу" с целью согреться, сообщили в... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:01

2023-01-11T17:01

2023-01-11T17:01

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

происшествия

россия

новокубанский район

краснодарский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОДАР, 11 янв – РИА Новости. Задержанный по подозрению в поджоге архива УФСИН в Новокубанске рассказал правоохранительным органам, что поджог "бумагу" с целью согреться, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. Ранее сообщалось о пожаре на площади 8 квадратных метров в здании, где расположены филиал уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району и новокубанский филиал Краснодарской краевой коллегии адвокатов. В результате возгорания пострадавших нет. В надзорном ведомстве пояснили РИА Новости, что пострадало от 300 до 500 архивных дел. "Сотрудники управления уголовного розыска краевого главка совместно с коллегами ОМВД России по Новокубанскому району и УФСБ России по Краснодарскому краю задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге административного здания", - говорится в сообщении. Задержанный, с его слов, проник внутрь помещения, разбив стекло, поджег бумагу, чтобы согреться, а затем покинул здание. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230109/arest-1843647086.html

https://ria.ru/20230111/pozhar-1844077774.html

россия

новокубанский район

краснодарский край

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия, россия, новокубанский район, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)