https://ria.ru/20230111/arestovich-1844016919.html

Арестович сообщил о бегстве украинских подразделений под Соледаром

Арестович сообщил о бегстве украинских подразделений под Соледаром - РИА Новости, 11.01.2023

Арестович сообщил о бегстве украинских подразделений под Соледаром

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что под Соледаром были подразделения, которые бежали с линии фронта. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T01:49

2023-01-11T01:49

2023-01-11T02:57

специальная военная операция на украине

алексей арестович

владимир зеленский

марк фейгин

соледар

артемовск

киев

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что под Соледаром были подразделения, которые бежали с линии фронта. В среду руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся бои. Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.

https://radiosputnik.ria.ru/20230104/arestovich-1843066977.html

соледар

артемовск

киев

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алексей арестович , владимир зеленский, марк фейгин, соледар, артемовск, киев