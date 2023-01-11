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Арестович сообщил о бегстве украинских подразделений под Соледаром - РИА Новости, 11.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/arestovich-1844016919.html
Арестович сообщил о бегстве украинских подразделений под Соледаром
Арестович сообщил о бегстве украинских подразделений под Соледаром - РИА Новости, 11.01.2023
Арестович сообщил о бегстве украинских подразделений под Соледаром
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что под Соледаром были подразделения, которые бежали с линии фронта. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T01:49
2023-01-11T02:57
специальная военная операция на украине
алексей арестович
владимир зеленский
марк фейгин
соледар
артемовск
киев
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что под Соледаром были подразделения, которые бежали с линии фронта. В среду руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся бои. Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.
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алексей арестович , владимир зеленский, марк фейгин, соледар, артемовск, киев
Специальная военная операция на Украине, Алексей Арестович , Владимир Зеленский, Марк Фейгин, Соледар, Артемовск, Киев
01:49 11.01.2023 (обновлено: 02:57 11.01.2023)
 
Арестович сообщил о бегстве украинских подразделений под Соледаром

Советник главы офиса Зеленского Арестович заявил о бегстве подразделений ВСУ под Соледаром

© AP Photo / LibkosВоеннослужащие ВСУ везут раненого солдата
Военнослужащие ВСУ везут раненого солдата - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Libkos
Военнослужащие ВСУ везут раненого солдата. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что под Соледаром были подразделения, которые бежали с линии фронта.

"Есть подразделения, которые бегут у нас под Соледаром, бежали и бегут... Когда рота убегает с направления, их соседям, как правило, становится очень грустно, а туда забегает противник", - сказал Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина*.

В среду руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся бои.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.

* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
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