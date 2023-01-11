https://ria.ru/20230111/arbuz-1844067184.html
Рассмотрение дела об отравлении арбузом в Москве закрыли от прессы
Рассмотрение дела об отравлении арбузом в Москве закрыли от прессы - РИА Новости, 11.01.2023
Рассмотрение дела об отравлении арбузом в Москве закрыли от прессы
Люблинский суд Москвы решил в закрытом режиме рассматривать дело против дезинсектора Антона Котова, по чьей вине, по мнению следствия, бабушка и внучка погибли... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:26
2023-01-11T11:26
2023-01-11T11:26
происшествия
москва
россия
смертельное отравление семьи в москве
магнит (компания-ритейлер)
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Люблинский суд Москвы решил в закрытом режиме рассматривать дело против дезинсектора Антона Котова, по чьей вине, по мнению следствия, бабушка и внучка погибли от отравления арбузом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Такое решение суд принял по просьбе потерпевших. "Принимая во внимание, что в деле упоминаются личные данные несовершеннолетней, суд постановил провести рассмотрение дела в закрытом режиме", - решил судья. По данным следствия, 6 сентября 2021 года Котов проводил санитарную обработку инсектицидом "Цигатрин" в "Магните" на Совхозной улице. Как указали в столичной прокуратуре, дезинсектор, "желая снизить объем своей работы, в нарушение условий договора… потребовал от представителя магазина покинуть помещение, не разъяснив порядок обработки торгового зала". После этого обвиняемый "произвел обработку зала с находившейся в нем пищевой продукцией, в том числе арбузов без упаковки", сообщили в ведомстве. В семье, 7 сентября купившей арбуз в "Магните", через два дня были госпитализированы трое: мать выжила, бабушка и внучка умерли - как говорилось в релизе прокуратуры, "от химической травмы". Гендиректор компании "Областной центр дезинфекции" Дмитрий Кутьев заявлял, что его сотрудник Котов действовал согласно инструкции и "вообще ничего не нарушил". По мнению Кутьева, так сильно отравиться средством против насекомых "Цигатрин" в той дозировке, которая применялась в "Магните", невозможно. Защита сообщала, что Котов виновным себя не считает и, по данным проведенной экспертизы, "во внутренних органах погибших не было найдено никаких следов цигатрина, как и на поверхностях фруктов". Сначала он был взят под стражу, но позже меру пресечения смягчили до запрета определенных действий. Котов обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ему грозит до 10 лет заключения.
https://ria.ru/20220118/tsigatrin-1768448493.html
https://ria.ru/20221029/otravlenie-1827767039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, смертельное отравление семьи в москве, магнит (компания-ритейлер)
Происшествия, Москва, Россия, Смертельное отравление семьи в Москве, Магнит (компания-ритейлер)
Рассмотрение дела об отравлении арбузом в Москве закрыли от прессы
Люблинский суд решил в закрытом режиме рассматривать дело об отравлении арбузом в Москве
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Люблинский суд Москвы решил в закрытом режиме рассматривать дело против дезинсектора Антона Котова, по чьей вине, по мнению следствия, бабушка и внучка погибли от отравления арбузом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Такое решение суд принял по просьбе потерпевших. "Принимая во внимание, что в деле упоминаются личные данные несовершеннолетней, суд постановил провести рассмотрение дела в закрытом режиме", - решил судья.
По данным следствия, 6 сентября 2021 года Котов проводил санитарную обработку инсектицидом "Цигатрин" в "Магните" на Совхозной улице. Как указали в столичной прокуратуре, дезинсектор, "желая снизить объем своей работы, в нарушение условий договора… потребовал от представителя магазина покинуть помещение, не разъяснив порядок обработки торгового зала". После этого обвиняемый "произвел обработку зала с находившейся в нем пищевой продукцией, в том числе арбузов без упаковки", сообщили в ведомстве.
В семье, 7 сентября купившей арбуз в "Магните", через два дня были госпитализированы трое: мать выжила, бабушка и внучка умерли - как говорилось в релизе прокуратуры, "от химической травмы".
Гендиректор компании "Областной центр дезинфекции" Дмитрий Кутьев заявлял, что его сотрудник Котов действовал согласно инструкции и "вообще ничего не нарушил". По мнению Кутьева, так сильно отравиться средством против насекомых "Цигатрин" в той дозировке, которая применялась в "Магните", невозможно.
Защита сообщала, что Котов виновным себя не считает и, по данным проведенной экспертизы, "во внутренних органах погибших не было найдено никаких следов цигатрина, как и на поверхностях фруктов". Сначала он был взят под стражу, но позже меру пресечения смягчили до запрета определенных действий. Котов обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ему грозит до 10 лет заключения.