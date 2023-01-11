СМИ: Apple начнет использовать собственные дисплеи для мобильных устройств
"Блумберг": Apple начнет использовать собственные дисплеи для мобильников с 2024 года
Логотип компании Apple. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Американская технологическая компания Apple планирует с 2024 года начать использовать экраны собственного производства на мобильных устройствах для снижения зависимости от таких партнеров, как Samsung и LG, пишет Блумберг со ссылкой на источники.
"Apple планирует начать использовать собственные дисплеи на мобильных устройствах уже в 2024 году для снижения зависимости от таких партнеров по технологиям, как Samsung и LG", - говорится в публикации.
Согласно собеседникам издания, первыми экраны Apple получат носимые устройства Apple Watch к концу 2024 года. Позднее Apple расширит линейку самостоятельно производимых дисплеев, в том числе, для смартфонов iPhone.
Отмечается, что помимо снижения зависимости от сторонних производителей, компания хочет получить больший контроль над дизайном и возможностями дисплеев. В частности, новое поколение дисплеев должно быть более ярким, лучше смотреться под углом, а контент будет выглядеть так, будто "он изображен на поверхности стекла".
Помимо Samsung и LG, дисплеи microLED Apple также закупает у Japan Display, Sharp и BOE Technology Group.
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