https://ria.ru/20230111/apple-1844021598.html

СМИ: Apple начнет использовать собственные дисплеи для мобильных устройств

СМИ: Apple начнет использовать собственные дисплеи для мобильных устройств - РИА Новости, 11.01.2023

СМИ: Apple начнет использовать собственные дисплеи для мобильных устройств

Американская технологическая компания Apple планирует с 2024 года начать использовать экраны собственного производства на мобильных устройствах для снижения... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T05:00

2023-01-11T05:00

2023-01-11T05:00

apple

samsung

apple iphone

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Американская технологическая компания Apple планирует с 2024 года начать использовать экраны собственного производства на мобильных устройствах для снижения зависимости от таких партнеров, как Samsung и LG, пишет Блумберг со ссылкой на источники. Согласно собеседникам издания, первыми экраны Apple получат носимые устройства Apple Watch к концу 2024 года. Позднее Apple расширит линейку самостоятельно производимых дисплеев, в том числе, для смартфонов iPhone. Отмечается, что помимо снижения зависимости от сторонних производителей, компания хочет получить больший контроль над дизайном и возможностями дисплеев. В частности, новое поколение дисплеев должно быть более ярким, лучше смотреться под углом, а контент будет выглядеть так, будто "он изображен на поверхности стекла". Помимо Samsung и LG, дисплеи microLED Apple также закупает у Japan Display, Sharp и BOE Technology Group.

https://radiosputnik.ria.ru/20221214/apple-1838535210.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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