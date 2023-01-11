https://ria.ru/20230111/aktivy-1844168337.html

В ЕС удивились, что Мальта и Греция заморозили мало российских активов

В ЕС удивились, что Мальта и Греция заморозили мало российских активов - РИА Новости, 11.01.2023

В ЕС удивились, что Мальта и Греция заморозили мало российских активов

Чиновники в ЕС удивлены, что Греция и Мальта отстают от других стран союза по объемам замороженных из-за санкций российских активов, сообщило агентство Рейтер... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T16:17

2023-01-11T16:17

2023-01-11T16:51

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Чиновники в ЕС удивлены, что Греция и Мальта отстают от других стран союза по объемам замороженных из-за санкций российских активов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на документ объединения и источники. Как отмечается, страны Евросоюза заморозили российские активы более чем на 20 миллиардов евро. В Италии, Франции, Германии, Ирландии, Испании, Бельгии, Австрии и Люксембурге — больше чем по миллиарду евро. Однако в Греции сообщили Евросоюзу о заморозке лишь 212 тысяч евро, а на Мальте — 147 тысяч евро.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230110/aktivy-1843874803.html

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цены на нефть, владимир путин, россия, греция, мальта, евросоюз