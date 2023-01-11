https://ria.ru/20230111/akar-1844246351.html

Глава Минобороны Турции призвал Украину к немедленному прекращению огня

Глава Минобороны Турции призвал Украину к немедленному прекращению огня - РИА Новости, 11.01.2023

Глава Минобороны Турции призвал Украину к немедленному прекращению огня

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время телефонного разговора с коллегой Алексеем Резниковым призвал к немедленному прекращению огня на... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T20:05

2023-01-11T20:05

2023-01-11T20:41

в мире

хулуси акар

турция

украина

алексей резников

россия

донбасс

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АНКАРА, 11 янв — РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время телефонного разговора с коллегой Алексеем Резниковым призвал к немедленному прекращению огня на Украине, говорится в сообщении оборонного ведомства республики.По его словам, это позволит предотвратить новые жертвы и восстановить стабильность в регионе.Стороны подчеркнули, что работа Совместного координационного центра в рамках четырехстороннего соглашения о вывозе украинского зерна позволила отправить в нуждающиеся страны около 17 миллионов тонн продукции.Акар и Резников выразили надежду, что эта инициатива будет работать без перерыва.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230111/turtsiya-1844157805.html

турция

украина

россия

донбасс

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в мире, хулуси акар, турция, украина, алексей резников, россия, донбасс