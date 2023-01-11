Рейтинг@Mail.ru
При взрыве у здания МИД Афганистана погиб 21 человек, сообщил источник - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230111/afganistan-1844182983.html
При взрыве у здания МИД Афганистана погиб 21 человек, сообщил источник
При взрыве у здания МИД Афганистана погиб 21 человек, сообщил источник - РИА Новости, 11.01.2023
При взрыве у здания МИД Афганистана погиб 21 человек, сообщил источник
При взрыве у здания МИД Афганистана погиб 21 человек, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:57
2023-01-11T17:23
в мире
афганистан
кабул (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844184611_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_a768064b30083e8b613ada543a86f2d1.jpg
КАБУЛ, 11 янв — РИА Новости. При взрыве у здания МИД Афганистана погиб 21 человек, сообщил РИА Новости источник.Многие из жертв были сотрудниками министерства иностранных дел или министерства культуры и информации временного правительства страны. Также среди погибших три члена движения "Талибан"*.Ранее источники сообщали РИА Новости, что взрыв прогремел в Кабуле недалеко от здания афганского МИД, также были слышны выстрелы.Представитель талибов рассказал, что террорист-смертник пытался проникнуть в здание министерства. Боевика остановила охрана, после чего он осуществил взрыв.В посольстве России сообщили, что сотрудники дипмиссии не пострадали.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20221213/kabul-1838210079.html
афганистан
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844184611_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_957c4de0aaf794e2ad4e7039f0a5db6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, кабул (город)
В мире, Афганистан, Кабул (город)
16:57 11.01.2023 (обновлено: 17:23 11.01.2023)
 
При взрыве у здания МИД Афганистана погиб 21 человек, сообщил источник

При взрыве у здания МИД Афганистана погиб 21 человек, в том числе госслужащие

© AFP 2023 / Wakil KohsarНа месте взрыва возле министерства иностранных дел Афганистана на площади Занбак в Кабуле
На месте взрыва возле министерства иностранных дел Афганистана на площади Занбак в Кабуле - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AFP 2023 / Wakil Kohsar
На месте взрыва возле министерства иностранных дел Афганистана на площади Занбак в Кабуле
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 11 янв — РИА Новости. При взрыве у здания МИД Афганистана погиб 21 человек, сообщил РИА Новости источник.
Многие из жертв были сотрудниками министерства иностранных дел или министерства культуры и информации временного правительства страны. Также среди погибших три члена движения "Талибан"*.
Ранее источники сообщали РИА Новости, что взрыв прогремел в Кабуле недалеко от здания афганского МИД, также были слышны выстрелы.
Представитель талибов рассказал, что террорист-смертник пытался проникнуть в здание министерства. Боевика остановила охрана, после чего он осуществил взрыв.
В посольстве России сообщили, что сотрудники дипмиссии не пострадали.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Скорая помощь в Кабуле - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря 2022, 00:57
ИГ* взяло ответственность за нападение на отель в Кабуле, сообщили СМИ
 
В миреАфганистанКабул (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала