https://ria.ru/20230111/afganistan-1844182983.html

При взрыве у здания МИД Афганистана погиб 21 человек, сообщил источник

При взрыве у здания МИД Афганистана погиб 21 человек, сообщил источник - РИА Новости, 11.01.2023

При взрыве у здания МИД Афганистана погиб 21 человек, сообщил источник

При взрыве у здания МИД Афганистана погиб 21 человек, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T16:57

2023-01-11T16:57

2023-01-11T17:23

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кабул (город)

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КАБУЛ, 11 янв — РИА Новости. При взрыве у здания МИД Афганистана погиб 21 человек, сообщил РИА Новости источник.Многие из жертв были сотрудниками министерства иностранных дел или министерства культуры и информации временного правительства страны. Также среди погибших три члена движения "Талибан"*.Ранее источники сообщали РИА Новости, что взрыв прогремел в Кабуле недалеко от здания афганского МИД, также были слышны выстрелы.Представитель талибов рассказал, что террорист-смертник пытался проникнуть в здание министерства. Боевика остановила охрана, после чего он осуществил взрыв.В посольстве России сообщили, что сотрудники дипмиссии не пострадали.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20221213/kabul-1838210079.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, афганистан, кабул (город)