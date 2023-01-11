16:57 11.01.2023 (обновлено: 17:23 11.01.2023)
При взрыве у здания МИД Афганистана погиб 21 человек, сообщил источник
При взрыве у здания МИД Афганистана погиб 21 человек, в том числе госслужащие
© AFP 2023 / Wakil KohsarНа месте взрыва возле министерства иностранных дел Афганистана на площади Занбак в Кабуле
На месте взрыва возле министерства иностранных дел Афганистана на площади Занбак в Кабуле
КАБУЛ, 11 янв — РИА Новости. При взрыве у здания МИД Афганистана погиб 21 человек, сообщил РИА Новости источник.
Многие из жертв были сотрудниками министерства иностранных дел или министерства культуры и информации временного правительства страны. Также среди погибших три члена движения "Талибан"*.
Ранее источники сообщали РИА Новости, что взрыв прогремел в Кабуле недалеко от здания афганского МИД, также были слышны выстрелы.
Представитель талибов рассказал, что террорист-смертник пытался проникнуть в здание министерства. Боевика остановила охрана, после чего он осуществил взрыв.
В посольстве России сообщили, что сотрудники дипмиссии не пострадали.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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