https://ria.ru/20230110/zrk-1844002407.html

В Киеве надеются задействовать ЗРК Patriot уже весной

В Киеве надеются задействовать ЗРК Patriot уже весной - РИА Новости, 10.01.2023

В Киеве надеются задействовать ЗРК Patriot уже весной

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что украинские военные начнут применять полученные от Запада ЗРК Patriot к началу-середине... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T21:57

2023-01-10T21:57

2023-01-10T21:57

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

михаил подоляк

владимир путин

украина

россия

киев

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что украинские военные начнут применять полученные от Запада ЗРК Patriot к началу-середине весны. Современные системы Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который был представлен к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев. Как заявил президент РФ Владимир Путин, поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину - это затягивание конфликта. Позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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