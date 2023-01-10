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В Киеве надеются задействовать ЗРК Patriot уже весной - РИА Новости, 10.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/zrk-1844002407.html
В Киеве надеются задействовать ЗРК Patriot уже весной
В Киеве надеются задействовать ЗРК Patriot уже весной - РИА Новости, 10.01.2023
В Киеве надеются задействовать ЗРК Patriot уже весной
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что украинские военные начнут применять полученные от Запада ЗРК Patriot к началу-середине... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T21:57
2023-01-10T21:57
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
михаил подоляк
владимир путин
украина
россия
киев
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что украинские военные начнут применять полученные от Запада ЗРК Patriot к началу-середине весны. Современные системы Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который был представлен к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев. Как заявил президент РФ Владимир Путин, поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину - это затягивание конфликта. Позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров.
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в мире, владимир зеленский, михаил подоляк, владимир путин, украина, россия, киев, нато, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Владимир Путин, Украина, Россия, Киев, НАТО, Министерство обороны США, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
21:57 10.01.2023
 
В Киеве надеются задействовать ЗРК Patriot уже весной

В Киеве считают, что их военные задействуют западные ЗРК Patriot уже весной

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что украинские военные начнут применять полученные от Запада ЗРК Patriot к началу-середине весны.
"Думаю, ближе к началу-середине весны", - сказал Подоляк в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову, отвечая на вопрос, когда украинские войска задействуют Patriot.
Современные системы Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который был представлен к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев. Как заявил президент РФ Владимир Путин, поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину - это затягивание конфликта.
Позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров.
Здание Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 21:41
США проведут встречу доноров военной помощи Украине на следующей неделе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякВладимир ПутинУкраинаРоссияКиевНАТОМинистерство обороны СШАПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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