https://ria.ru/20230110/zhenschiny-1843913584.html

Талибы запретили женщинам работать в торговых центрах

Талибы запретили женщинам работать в торговых центрах - РИА Новости, 10.01.2023

Талибы запретили женщинам работать в торговых центрах

Сформированное движением "Талибан"* правительство Афганистана установило десятидневный срок на закрытие женских салонов красоты в стране и запретило женщинам... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T15:18

2023-01-10T15:18

2023-01-10T15:18

в мире

афганистан

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женщины

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сформированное движением "Талибан"* правительство Афганистана установило десятидневный срок на закрытие женских салонов красоты в стране и запретило женщинам работать в торговых центрах, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. Они добавили, что власти Афганистана также распорядились запретить женщинам работать в торговых центрах. Ранее "Талибан"* предписал всем местным и международным неправительственным организациям в Афганистане приостановить работу сотрудниц женского пола. Афганские СМИ также сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Министр высшего образования Афганистана заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям. * движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20221229/afganistan-1842079952.html

https://ria.ru/20221225/afganistan-1841161417.html

афганистан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, афганистан, талибан, оон, женщины