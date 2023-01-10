Талибы запретили женщинам работать в торговых центрах
Талибы запретили работу женщин в ТЦ и планируют закрыть салоны красоты в Афганистане
© AP Photo / Petros GiannakourisАфганские женщины в бурках проходят мимо магазина одежды в Герате, Афганистан
© AP Photo / Petros Giannakouris
Афганские женщины в бурках проходят мимо магазина одежды в Герате, Афганистан. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сформированное движением "Талибан"* правительство Афганистана установило десятидневный срок на закрытие женских салонов красоты в стране и запретило женщинам работать в торговых центрах, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.
"Правительство талибов установило десятидневный срок для закрытия женских салонов красоты", - заявили источники телеканала.
Они добавили, что власти Афганистана также распорядились запретить женщинам работать в торговых центрах.
Ранее "Талибан"* предписал всем местным и международным неправительственным организациям в Афганистане приостановить работу сотрудниц женского пола.
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Афганские СМИ также сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Министр высшего образования Афганистана заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.
* движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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