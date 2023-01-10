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Китай надеется на эффективную реализацию зерновой сделки - РИА Новости, 10.01.2023
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Китай надеется на эффективную реализацию зерновой сделки
Китай надеется на эффективную реализацию зерновой сделки - РИА Новости, 10.01.2023
Китай надеется на эффективную реализацию зерновой сделки
Китай надеется, что зерновая сделка между Россией, Турцией, Украиной и ООН будет сбалансированно, всесторонне и эффективно реализована, заявил на брифинге во... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:09
2023-01-10T11:09
экономика
китай
турция
россия
оон
украина
в мире
мид кнр
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ПЕКИН, 10 янв – РИА Новости. Китай надеется, что зерновая сделка между Россией, Турцией, Украиной и ООН будет сбалансированно, всесторонне и эффективно реализована, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Как сообщил в понедельник министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи, доля зерна, поставляемого в нуждающиеся страны посредством "зернового коридора", составила всего 5,4%, тогда как всего по состоянию на 8 января через коридор на 633 судах было перевезено 16,9 миллиона тонн зерна и продовольственных товаров. "Китай надеется, что соглашение о перевозке зерна по Черному морю будет сбалансированно, всесторонне и эффективно реализовано", - заявил дипломат. Он также отметил, что Китай предложил инициативу международного сотрудничества в области продовольственной безопасности и готов укреплять взаимодействие и сотрудничество со всеми сторонами, чтобы способствовать формированию международных договоренностей и вносить конструктивный вклад в обеспечение всемирной продовольственной безопасности. Зерновая сделка, которую 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
https://ria.ru/20230109/zerno-1843733031.html
https://ria.ru/20230109/kitay-1843650374.html
https://ria.ru/20230109/sotrudnichestvo-1843682058.html
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экономика, китай, турция, россия, оон, украина, в мире, мид кнр
Экономика, Китай, Турция, Россия, ООН, Украина, В мире, МИД КНР
11:09 10.01.2023
 
Китай надеется на эффективную реализацию зерновой сделки

Представитель МИД КНР Вэньбинь: Пекин надеется на эффективную реализацию зерновой сделки

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкЗерно загружают отпускными трубами в железнодорожные вагоны в Мелитополе
Зерно загружают отпускными трубами в железнодорожные вагоны в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости /
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Зерно загружают отпускными трубами в железнодорожные вагоны в Мелитополе. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 янв – РИА Новости. Китай надеется, что зерновая сделка между Россией, Турцией, Украиной и ООН будет сбалансированно, всесторонне и эффективно реализована, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Как сообщил в понедельник министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи, доля зерна, поставляемого в нуждающиеся страны посредством "зернового коридора", составила всего 5,4%, тогда как всего по состоянию на 8 января через коридор на 633 судах было перевезено 16,9 миллиона тонн зерна и продовольственных товаров.
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"Китай надеется, что соглашение о перевозке зерна по Черному морю будет сбалансированно, всесторонне и эффективно реализовано", - заявил дипломат.
Он также отметил, что Китай предложил инициативу международного сотрудничества в области продовольственной безопасности и готов укреплять взаимодействие и сотрудничество со всеми сторонами, чтобы способствовать формированию международных договоренностей и вносить конструктивный вклад в обеспечение всемирной продовольственной безопасности.
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Зерновая сделка, которую 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
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