https://ria.ru/20230110/zelenskiy-1843951271.html
"Зеленский мечется": президенту Украины сообщили "плохие новости" о России
"Зеленский мечется": президенту Украины сообщили "плохие новости" о России - РИА Новости, 10.01.2023
"Зеленский мечется": президенту Украины сообщили "плохие новости" о России
Президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации из-за отказа Вашингтона массово поставлять Киеву дальнобойные ракетные системы, заявил... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:02
2023-01-10T17:02
2023-01-10T18:42
политика
украина
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:42:2961:1708_1920x0_80_0_0_4afcf765146a00a8393e690a031de0f2.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации из-за отказа Вашингтона массово поставлять Киеву дальнобойные ракетные системы, заявил экономист и бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.Если Украина в течение двух месяцев не получит как минимум 300 американских танков Abrams, тактические ракетные комплексы ATACMS и десять батарей ПВО Patriot, ситуация для нее на передовой резко изменится."Я думаю, Зеленский вряд ли с этим справится", — резюмировал Соскин.В июле прошлого года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден не готов передать ВСУ ракеты для реактивных систем залпового огня дальностью 300 километров, так как стремится избежать третьей мировой войны.Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон в декабре просил у Джо Байдена разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и оперативно-тактические комплексы ATACMS. Однако, по информации издания Politico, Белый дом отказал ему из-за возможной резкой реакции России на такие поставки.
https://ria.ru/20221227/vooruzheniya-1841483920.html
https://ria.ru/20230110/zapad-1843918090.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:0:2581:1936_1920x0_80_0_0_643501d62848e1f50a17368f7aedc6a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, россия, сша
Политика, Украина, Россия, США
17:02 10.01.2023 (обновлено: 18:42 10.01.2023)
"Зеленский мечется": президенту Украины сообщили "плохие новости" о России
Экс-советник Кучмы Соскин: Украина не справится без ракетных систем ATACMS и танков Abrams
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации из-за отказа Вашингтона массово поставлять Киеву дальнобойные ракетные системы, заявил экономист и бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале
.
"Зеленский мечется, Ермак тоже начал метаться. (Заявление. — Прим. ред.) о том, что конфликт закончится в 2023 году, пойдет наступление, — это просто детская глупость. Наоборот, все только начинается, тяжелейшие решения еще предстоят", — считает он.
Если Украина в течение двух месяцев не получит как минимум 300 американских танков Abrams, тактические ракетные комплексы ATACMS и десять батарей ПВО Patriot, ситуация для нее на передовой резко изменится.
"Я думаю, Зеленский вряд ли с этим справится", — резюмировал Соскин.
В июле прошлого года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден не готов передать ВСУ ракеты для реактивных систем залпового огня дальностью 300 километров, так как стремится избежать третьей мировой войны.
Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон в декабре просил у Джо Байдена разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и оперативно-тактические комплексы ATACMS. Однако, по информации издания Politico, Белый дом отказал ему из-за возможной резкой реакции России на такие поставки.