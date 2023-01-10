https://ria.ru/20230110/zelenskiy-1843951271.html

"Зеленский мечется": президенту Украины сообщили "плохие новости" о России

"Зеленский мечется": президенту Украины сообщили "плохие новости" о России - РИА Новости, 10.01.2023

"Зеленский мечется": президенту Украины сообщили "плохие новости" о России

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации из-за отказа Вашингтона массово поставлять Киеву дальнобойные ракетные системы, заявил... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:02

2023-01-10T17:02

2023-01-10T18:42

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации из-за отказа Вашингтона массово поставлять Киеву дальнобойные ракетные системы, заявил экономист и бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.Если Украина в течение двух месяцев не получит как минимум 300 американских танков Abrams, тактические ракетные комплексы ATACMS и десять батарей ПВО Patriot, ситуация для нее на передовой резко изменится."Я думаю, Зеленский вряд ли с этим справится", — резюмировал Соскин.В июле прошлого года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден не готов передать ВСУ ракеты для реактивных систем залпового огня дальностью 300 километров, так как стремится избежать третьей мировой войны.Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон в декабре просил у Джо Байдена разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и оперативно-тактические комплексы ATACMS. Однако, по информации издания Politico, Белый дом отказал ему из-за возможной резкой реакции России на такие поставки.

https://ria.ru/20221227/vooruzheniya-1841483920.html

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политика, украина, россия, сша