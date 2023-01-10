https://ria.ru/20230110/zelenskiy-1843797495.html

Зеленского уличили в подготовке новой войны

Зеленского уличили в подготовке новой войны - РИА Новости, 10.01.2023

Зеленского уличили в подготовке новой войны

Владимиру Зеленскому в текущем году может грозить война с украинскими олигархами, пишет колумнист турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T06:42

2023-01-10T06:42

2023-01-10T06:42

в мире

владимир зеленский

украина

алексей арестович

совет национальной безопасности и обороны украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833242162_0:147:3056:1867_1920x0_80_0_0_7ba5a9db4a37fdab5436e048fa45d9f9.jpg

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Владимиру Зеленскому в текущем году может грозить война с украинскими олигархами, пишет колумнист турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.Как отмечает автор, на Украине после начала российской спецоперации наступил период политической неопределенности. При этом Зеленский, обещавший стране мир и стабильность, "продолжил проливать кровь". "Будучи не в состоянии принять самостоятельных решений, а лишь пытаясь сохранить симпатию, завоеванную в мире путем агитации, а также заглядывая в рот администрациям западных стран, в том числе в вопросе переговоров с Москвой, Зеленский не сумел набраться никакого опыта в столь критический 2022 год", - считает Алтыпармак.Он предположил, что заявления "закадрового голоса Зеленского" Алексея Арестовича о необходимости установления монархии на Украине были сделаны не просто так, а адресованы местным олигархам, которые потеряли миллиарды долларов, а многие из них покинули страну.Колумнист высказал мнение, что на Украине в этом году разразится крупный политический кризис из-за Зеленского, который продолжит "деолигархизацию" и пойдет по пути отчуждения имущества, принадлежащего олигархам. "Зеленский, задолжавший западным странам миллиарды долларов и думающий о том, как он будет расплачиваться за получаемое оружие, судя по всему, найдет выход в крупных шахтах и объектах, принадлежащих олигархам. Украине больше нечего дать Западу. Единственный выход — это собственность, принадлежащая олигархам", - пишет он.Как считает Алтыпармак, Арестович отправил украинским бизнесменам "сигнал" о том, что "впредь они не должны издавать ни звука ни на какие шаги, включая экспроприацию". "Если мои прогнозы сбудутся, то в 2023 году мы можем стать свидетелями войны Зеленского с украинскими олигархами, а не конфронтации Москвы и Киева", - резюмирует он.В 2021 году парламент Украины по инициативе Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221208/akhmetov-1837328725.html

https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, украина, алексей арестович , совет национальной безопасности и обороны украины