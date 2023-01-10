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Зеленского уличили в подготовке новой войны - РИА Новости, 10.01.2023
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Зеленского уличили в подготовке новой войны
Зеленского уличили в подготовке новой войны - РИА Новости, 10.01.2023
Зеленского уличили в подготовке новой войны
Владимиру Зеленскому в текущем году может грозить война с украинскими олигархами, пишет колумнист турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T06:42
2023-01-10T06:42
в мире
владимир зеленский
украина
алексей арестович
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Владимиру Зеленскому в текущем году может грозить война с украинскими олигархами, пишет колумнист турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.Как отмечает автор, на Украине после начала российской спецоперации наступил период политической неопределенности. При этом Зеленский, обещавший стране мир и стабильность, "продолжил проливать кровь". "Будучи не в состоянии принять самостоятельных решений, а лишь пытаясь сохранить симпатию, завоеванную в мире путем агитации, а также заглядывая в рот администрациям западных стран, в том числе в вопросе переговоров с Москвой, Зеленский не сумел набраться никакого опыта в столь критический 2022 год", - считает Алтыпармак.Он предположил, что заявления "закадрового голоса Зеленского" Алексея Арестовича о необходимости установления монархии на Украине были сделаны не просто так, а адресованы местным олигархам, которые потеряли миллиарды долларов, а многие из них покинули страну.Колумнист высказал мнение, что на Украине в этом году разразится крупный политический кризис из-за Зеленского, который продолжит "деолигархизацию" и пойдет по пути отчуждения имущества, принадлежащего олигархам. "Зеленский, задолжавший западным странам миллиарды долларов и думающий о том, как он будет расплачиваться за получаемое оружие, судя по всему, найдет выход в крупных шахтах и объектах, принадлежащих олигархам. Украине больше нечего дать Западу. Единственный выход — это собственность, принадлежащая олигархам", - пишет он.Как считает Алтыпармак, Арестович отправил украинским бизнесменам "сигнал" о том, что "впредь они не должны издавать ни звука ни на какие шаги, включая экспроприацию". "Если мои прогнозы сбудутся, то в 2023 году мы можем стать свидетелями войны Зеленского с украинскими олигархами, а не конфронтации Москвы и Киева", - резюмирует он.В 2021 году парламент Украины по инициативе Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221208/akhmetov-1837328725.html
https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html
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РИА Новости
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в мире, владимир зеленский, украина, алексей арестович , совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Алексей Арестович , Совет национальной безопасности и обороны Украины
06:42 10.01.2023
 
Зеленского уличили в подготовке новой войны

Колумнист dikGAZETE Алтыпармак: Зеленский может начать войну с украинскими олигархами

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Владимиру Зеленскому в текущем году может грозить война с украинскими олигархами, пишет колумнист турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.
Как отмечает автор, на Украине после начала российской спецоперации наступил период политической неопределенности. При этом Зеленский, обещавший стране мир и стабильность, "продолжил проливать кровь". "Будучи не в состоянии принять самостоятельных решений, а лишь пытаясь сохранить симпатию, завоеванную в мире путем агитации, а также заглядывая в рот администрациям западных стран, в том числе в вопросе переговоров с Москвой, Зеленский не сумел набраться никакого опыта в столь критический 2022 год", - считает Алтыпармак.
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Он предположил, что заявления "закадрового голоса Зеленского" Алексея Арестовича о необходимости установления монархии на Украине были сделаны не просто так, а адресованы местным олигархам, которые потеряли миллиарды долларов, а многие из них покинули страну.
Колумнист высказал мнение, что на Украине в этом году разразится крупный политический кризис из-за Зеленского, который продолжит "деолигархизацию" и пойдет по пути отчуждения имущества, принадлежащего олигархам. "Зеленский, задолжавший западным странам миллиарды долларов и думающий о том, как он будет расплачиваться за получаемое оружие, судя по всему, найдет выход в крупных шахтах и объектах, принадлежащих олигархам. Украине больше нечего дать Западу. Единственный выход — это собственность, принадлежащая олигархам", - пишет он.
Как считает Алтыпармак, Арестович отправил украинским бизнесменам "сигнал" о том, что "впредь они не должны издавать ни звука ни на какие шаги, включая экспроприацию". "Если мои прогнозы сбудутся, то в 2023 году мы можем стать свидетелями войны Зеленского с украинскими олигархами, а не конфронтации Москвы и Киева", - резюмирует он.
В 2021 году парламент Украины по инициативе Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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