https://ria.ru/20230110/zavod-1843927195.html
Нефтеперерабатывающий завод в Марий Эл возобновил работу после банкротства
Нефтеперерабатывающий завод в Марий Эл возобновил работу после банкротства - РИА Новости, 10.01.2023
Нефтеперерабатывающий завод в Марий Эл возобновил работу после банкротства
Марийский нефтеперерабатывающий завод возобновил работу после длительной процедуры банкротства, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:47
2023-01-10T15:47
2023-01-10T15:47
экономика
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Марийский нефтеперерабатывающий завод возобновил работу после длительной процедуры банкротства, сообщает пресс-служба главы республики. Марийский НПЗ был введен в эксплуатацию в 1998 году. Завод является градообразующим предприятием и одним из крупнейших налогоплательщиков Марий Эл. "В конце прошлого года в ходе банкротных торгов имущественный комплекс Марийского НПЗ приобрела российская компания ООО "Балчуг-Петролеум". Пятого января 2023 года после длительного простоя на МНПЗ состоялся запуск производственного цикла, а 9 января на заводе отгрузили первую партию продукции. В планах нового собственника вывести филиал ООО "Балчуг-Петролеум" - "МНПЗ" на устойчивый режим работы, а в дальнейшем перевести предприятие на более глубокую переработку нефти", - говорится в сообщении. Отмечается, что на сегодняшний день фактическая мощность переработки МНПЗ составляет более 1,6 миллиона тонн нефти в год с возможностью выпуска более 10 видов нефтепродуктов. Арбитражный суд республики Марий Эл в июле 2020 года по заявлению Московского кредитного банка (МКБ) из-за долга почти в 141 миллион рублей признал Марийский НПЗ банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. МНПЗ, который оставался последним нефтяным активом группы "Новый поток", отошел к структуре "Долговой центр", связанной с МКБ. "Новый поток" был крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний переработчиком. В июле 2022 года арбитражный суд Москвы признал компанию "Новый поток" банкротом.
https://ria.ru/20230110/neft-1843838959.html
https://ria.ru/20230109/lukoyl-1843756904.html
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экономика, россия, республика марий эл
Экономика, Россия, Республика Марий Эл
Нефтеперерабатывающий завод в Марий Эл возобновил работу после банкротства
Марийский нефтеперерабатывающий завод возобновил работу после процедуры банкротства
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Марийский нефтеперерабатывающий завод возобновил работу после длительной процедуры банкротства, сообщает пресс-служба главы республики.
Марийский НПЗ был введен в эксплуатацию в 1998 году. Завод является градообразующим предприятием и одним из крупнейших налогоплательщиков Марий Эл.
"В конце прошлого года в ходе банкротных торгов имущественный комплекс Марийского НПЗ приобрела российская компания ООО "Балчуг-Петролеум". Пятого января 2023 года после длительного простоя на МНПЗ состоялся запуск производственного цикла, а 9 января на заводе отгрузили первую партию продукции. В планах нового собственника вывести филиал ООО "Балчуг-Петролеум" - "МНПЗ" на устойчивый режим работы, а в дальнейшем перевести предприятие на более глубокую переработку нефти", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день фактическая мощность переработки МНПЗ составляет более 1,6 миллиона тонн нефти в год с возможностью выпуска более 10 видов нефтепродуктов.
Арбитражный суд республики Марий Эл в июле 2020 года по заявлению Московского кредитного банка (МКБ) из-за долга почти в 141 миллион рублей признал Марийский НПЗ банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. МНПЗ, который оставался последним нефтяным активом группы "Новый поток", отошел к структуре "Долговой центр", связанной с МКБ. "Новый поток" был крупнейшим в России
независимым от основных нефтяных компаний переработчиком. В июле 2022 года арбитражный суд Москвы
признал компанию "Новый поток" банкротом.