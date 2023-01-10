https://ria.ru/20230110/zavod-1843927195.html

Нефтеперерабатывающий завод в Марий Эл возобновил работу после банкротства

Нефтеперерабатывающий завод в Марий Эл возобновил работу после банкротства - РИА Новости, 10.01.2023

Нефтеперерабатывающий завод в Марий Эл возобновил работу после банкротства

Марийский нефтеперерабатывающий завод возобновил работу после длительной процедуры банкротства, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T15:47

2023-01-10T15:47

2023-01-10T15:47

экономика

россия

республика марий эл

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836105961_0:350:3017:2047_1920x0_80_0_0_e625b052a3bbee26cca86a33faeabb0d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Марийский нефтеперерабатывающий завод возобновил работу после длительной процедуры банкротства, сообщает пресс-служба главы республики. Марийский НПЗ был введен в эксплуатацию в 1998 году. Завод является градообразующим предприятием и одним из крупнейших налогоплательщиков Марий Эл. "В конце прошлого года в ходе банкротных торгов имущественный комплекс Марийского НПЗ приобрела российская компания ООО "Балчуг-Петролеум". Пятого января 2023 года после длительного простоя на МНПЗ состоялся запуск производственного цикла, а 9 января на заводе отгрузили первую партию продукции. В планах нового собственника вывести филиал ООО "Балчуг-Петролеум" - "МНПЗ" на устойчивый режим работы, а в дальнейшем перевести предприятие на более глубокую переработку нефти", - говорится в сообщении. Отмечается, что на сегодняшний день фактическая мощность переработки МНПЗ составляет более 1,6 миллиона тонн нефти в год с возможностью выпуска более 10 видов нефтепродуктов. Арбитражный суд республики Марий Эл в июле 2020 года по заявлению Московского кредитного банка (МКБ) из-за долга почти в 141 миллион рублей признал Марийский НПЗ банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. МНПЗ, который оставался последним нефтяным активом группы "Новый поток", отошел к структуре "Долговой центр", связанной с МКБ. "Новый поток" был крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний переработчиком. В июле 2022 года арбитражный суд Москвы признал компанию "Новый поток" банкротом.

https://ria.ru/20230110/neft-1843838959.html

https://ria.ru/20230109/lukoyl-1843756904.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, республика марий эл