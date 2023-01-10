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Американский военный аналитик обвинил коллективный Запад во лжи России - РИА Новости, 10.01.2023
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Американский военный аналитик обвинил коллективный Запад во лжи России
Американский военный аналитик обвинил коллективный Запад во лжи России - РИА Новости, 10.01.2023
Американский военный аналитик обвинил коллективный Запад во лжи России
Коллективный Запад лжет России, заявил военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке, офицер разведки американской морской пехоты в отставке... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T22:23
2023-01-10T23:24
ангела меркель
в мире
франсуа олланд
владимир путин
россия
германия
украина
нато
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НЬЮ-ЙОРК, 10 янв - РИА Новости. Коллективный Запад лжет России, заявил военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке, офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер, сославшись на заявления бывшего канцера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда. Ранее Олланд согласился с Меркель, что минские соглашения дали киевскому режиму время на то, чтобы стать сильнее. Перед этим Меркель (занимала пост канцлера ФРГ с 2005 по 2021 год) сказала ежедневнику Zeit, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Бывший канцлер усомнилась, что страны НАТО могли бы тогда сделать столько же, сколько они делают сейчас, чтобы помочь Украине. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что слова Меркель были неожиданными и разочаровали. В ООН не стали комментировать слова бывших европейских лидеров, отдав это на откуп историкам и журналистам. "Мы видим, когда речь заходит о подходе Запада к России, любая ложь приемлема, любое искажение правды приемлемо, любое нарушение доверия приемлемо, как будто это в порядке вещей", - сказал Риттер на мероприятии, организованном Институтом Шиллера. По его словам, "только Ангела Меркель может ответить на вопрос, является ли она лгуньей сегодня или она всегда была лгуньей, но факт в том, что она - лгунья". "Как только она стала лгуньей, ей больше не может быть доверия никогда. То же самое с французами, то же самое и с США, то же самое с коллективным Западом. Мы просим Россию иметь дело со лжецами, поставить на кон их интересы в сфере государственной безопасности в надежде, что лжецы больше не будут лгать", - подчеркнул аналитик. По его словам, с российской точки зрения это просто безответственное и нереалистичное предложение. "Я знаю, что мы на Западе хотели бы, чтобы это случилось, но мы провалились. И, следовательно, мы полностью зависим от того, проявит ли Россия добрую волю, чтобы спасти положение", - завил Риттер. По его мнению, Запад демонизирует русских. "Запад не способен воспринимать (президента - ред.) Владимира Путина в соответствующем историческом контексте, неспособен принять его как продукт современного российского общества, неспособен иметь с ним дело ответственным образом, когда речь идет о решении сегодняшних проблем", - заключил он.
https://ria.ru/20230110/vooruzhenie-1844004531.html
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ангела меркель, в мире, франсуа олланд, владимир путин, россия, германия, украина, нато, оон
Ангела Меркель, В мире, Франсуа Олланд, Владимир Путин, Россия, Германия, Украина, НАТО, ООН
22:23 10.01.2023 (обновлено: 23:24 10.01.2023)
 
Американский военный аналитик обвинил коллективный Запад во лжи России

Американский экс-разведчик Риттер заявил, что коллективный Запад лжет России

© AP Photo / dpa/Michael KappelerАнгела Меркель и Франсуа Олланд
Ангела Меркель и Франсуа Олланд - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / dpa/Michael Kappeler
Ангела Меркель и Франсуа Олланд. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 10 янв - РИА Новости. Коллективный Запад лжет России, заявил военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке, офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер, сославшись на заявления бывшего канцера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда.
Ранее Олланд согласился с Меркель, что минские соглашения дали киевскому режиму время на то, чтобы стать сильнее. Перед этим Меркель (занимала пост канцлера ФРГ с 2005 по 2021 год) сказала ежедневнику Zeit, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Бывший канцлер усомнилась, что страны НАТО могли бы тогда сделать столько же, сколько они делают сейчас, чтобы помочь Украине. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что слова Меркель были неожиданными и разочаровали. В ООН не стали комментировать слова бывших европейских лидеров, отдав это на откуп историкам и журналистам.
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"Мы видим, когда речь заходит о подходе Запада к России, любая ложь приемлема, любое искажение правды приемлемо, любое нарушение доверия приемлемо, как будто это в порядке вещей", - сказал Риттер на мероприятии, организованном Институтом Шиллера.
По его словам, "только Ангела Меркель может ответить на вопрос, является ли она лгуньей сегодня или она всегда была лгуньей, но факт в том, что она - лгунья".
"Как только она стала лгуньей, ей больше не может быть доверия никогда. То же самое с французами, то же самое и с США, то же самое с коллективным Западом. Мы просим Россию иметь дело со лжецами, поставить на кон их интересы в сфере государственной безопасности в надежде, что лжецы больше не будут лгать", - подчеркнул аналитик.
По его словам, с российской точки зрения это просто безответственное и нереалистичное предложение. "Я знаю, что мы на Западе хотели бы, чтобы это случилось, но мы провалились. И, следовательно, мы полностью зависим от того, проявит ли Россия добрую волю, чтобы спасти положение", - завил Риттер.
По его мнению, Запад демонизирует русских. "Запад не способен воспринимать (президента - ред.) Владимира Путина в соответствующем историческом контексте, неспособен принять его как продукт современного российского общества, неспособен иметь с ним дело ответственным образом, когда речь идет о решении сегодняшних проблем", - заключил он.
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Ангела МеркельВ миреФрансуа ОлландВладимир ПутинРоссияГерманияУкраинаНАТОООН
 
 
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