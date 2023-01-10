https://ria.ru/20230110/zapad-1843918090.html

СМИ: Запад оказался на грани катастрофы из-за решения по России

СМИ: Запад оказался на грани катастрофы из-за решения по России - РИА Новости, 10.01.2023

СМИ: Запад оказался на грани катастрофы из-за решения по России

Западные страны оказались в сложной ситуации из-за решения вступить в противостояние с Россией на Украине, написал обозреватель Al Mayadeen Халид аль-Бухали. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T15:27

2023-01-10T15:27

2023-01-10T16:05

политика

россия

сша

евросоюз

украина

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Западные страны оказались в сложной ситуации из-за решения вступить в противостояние с Россией на Украине, написал обозреватель Al Mayadeen Халид аль-Бухали.По его словам, США и Евросоюз растеряли глобальное влияние и не смогли расширить антироссийскую коалицию за пределы традиционных альянсов. Разрыв отношений с Москвой привел и к расколу внутри коллективного Запада. Российские власти, напротив, сумели сплотить народ, укрепить тыл и усилить позиции армии на новых территориях, вошедших в состав государства, говорится в статье."Военной операции можно было бы избежать, если бы западные политики не игнорировали предложения России по гарантиям безопасности. Они являются законными требованиями, а не плодом воображения Кремля, как утверждает Запад, чье высокомерие и самоуверенность привели к эскалации кризиса", — напомнил Халид аль-Бухали.Обозреватель призвал Вашингтон и Брюссель смириться с бесперспективностью украинского конфликта, а также принять зарождение нового многополярного мира и конец американской гегемонии на мировой арене.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230109/ukraina-1843711256.html

https://ria.ru/20221227/zelenskiy-1841682486.html

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политика, россия, сша, евросоюз, украина