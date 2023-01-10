15:27 10.01.2023 (обновлено: 16:05 10.01.2023)
СМИ: Запад оказался на грани катастрофы из-за решения по России
Al Mayadeen: Запад оказался на грани катастрофы из-за решения пойти на конфликт с Россией
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Западные страны оказались в сложной ситуации из-за решения вступить в противостояние с Россией на Украине, написал обозреватель Al Mayadeen Халид аль-Бухали.
"Запад проигнорировал все катастрофические для себя последствия, главное из которых — почти полное истощение запасов вооружений. Тут следует упомянуть о рецессии, погрузившей западную экономику в череду кризисов. По всей Европе вспыхнули массовые акции протеста против высоких цен и снижения покупательной способности", — отметил автор.
По его словам, США и Евросоюз растеряли глобальное влияние и не смогли расширить антироссийскую коалицию за пределы традиционных альянсов. Разрыв отношений с Москвой привел и к расколу внутри коллективного Запада. Российские власти, напротив, сумели сплотить народ, укрепить тыл и усилить позиции армии на новых территориях, вошедших в состав государства, говорится в статье.
"Военной операции можно было бы избежать, если бы западные политики не игнорировали предложения России по гарантиям безопасности. Они являются законными требованиями, а не плодом воображения Кремля, как утверждает Запад, чье высокомерие и самоуверенность привели к эскалации кризиса", — напомнил Халид аль-Бухали.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российской армии.
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