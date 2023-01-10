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СМИ: Запад оказался на грани катастрофы из-за решения по России - РИА Новости, 10.01.2023
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СМИ: Запад оказался на грани катастрофы из-за решения по России
СМИ: Запад оказался на грани катастрофы из-за решения по России - РИА Новости, 10.01.2023
СМИ: Запад оказался на грани катастрофы из-за решения по России
Западные страны оказались в сложной ситуации из-за решения вступить в противостояние с Россией на Украине, написал обозреватель Al Mayadeen Халид аль-Бухали. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:27
2023-01-10T16:05
политика
россия
сша
евросоюз
украина
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Западные страны оказались в сложной ситуации из-за решения вступить в противостояние с Россией на Украине, написал обозреватель Al Mayadeen Халид аль-Бухали.По его словам, США и Евросоюз растеряли глобальное влияние и не смогли расширить антироссийскую коалицию за пределы традиционных альянсов. Разрыв отношений с Москвой привел и к расколу внутри коллективного Запада. Российские власти, напротив, сумели сплотить народ, укрепить тыл и усилить позиции армии на новых территориях, вошедших в состав государства, говорится в статье."Военной операции можно было бы избежать, если бы западные политики не игнорировали предложения России по гарантиям безопасности. Они являются законными требованиями, а не плодом воображения Кремля, как утверждает Запад, чье высокомерие и самоуверенность привели к эскалации кризиса", — напомнил Халид аль-Бухали.Обозреватель призвал Вашингтон и Брюссель смириться с бесперспективностью украинского конфликта, а также принять зарождение нового многополярного мира и конец американской гегемонии на мировой арене.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230109/ukraina-1843711256.html
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политика, россия, сша, евросоюз, украина
Политика, Россия, США, Евросоюз, Украина
15:27 10.01.2023 (обновлено: 16:05 10.01.2023)
 
СМИ: Запад оказался на грани катастрофы из-за решения по России

Al Mayadeen: Запад оказался на грани катастрофы из-за решения пойти на конфликт с Россией

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Западные страны оказались в сложной ситуации из-за решения вступить в противостояние с Россией на Украине, написал обозреватель Al Mayadeen Халид аль-Бухали.

"Запад проигнорировал все катастрофические для себя последствия, главное из которых — почти полное истощение запасов вооружений. Тут следует упомянуть о рецессии, погрузившей западную экономику в череду кризисов. По всей Европе вспыхнули массовые акции протеста против высоких цен и снижения покупательной способности", — отметил автор.

По его словам, США и Евросоюз растеряли глобальное влияние и не смогли расширить антироссийскую коалицию за пределы традиционных альянсов. Разрыв отношений с Москвой привел и к расколу внутри коллективного Запада. Российские власти, напротив, сумели сплотить народ, укрепить тыл и усилить позиции армии на новых территориях, вошедших в состав государства, говорится в статье.
"Военной операции можно было бы избежать, если бы западные политики не игнорировали предложения России по гарантиям безопасности. Они являются законными требованиями, а не плодом воображения Кремля, как утверждает Запад, чье высокомерие и самоуверенность привели к эскалации кризиса", — напомнил Халид аль-Бухали.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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