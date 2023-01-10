Суд на Украине "конфисковал" имущество сына Януковича в Донецке и Крыму
Суд на Украине "конфисковал" имущество сына Виктора Януковича Александра в Донецке и Крыму
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Апелляционная палата высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины поддержала конфискацию имущества сына экс-президента Украины Виктора Януковича Александра, которое расположено в российских Крыму и Донецке, сообщает украинский центр противодействия коррупции.
Ранее центр противодействия коррупции сообщил, что в середине декабря высший антикоррупционный суд Украины конфисковал имущество экс-президента страны Виктора Януковича, в том числе резиденцию "Межигорье", деньги на банковских счетах и культурные ценности на 18,7 миллиона евро.
"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляцию минюста о взыскании в доход государства активов, записанных на Виктора Януковича-младшего", - говорится в сообщении центра противодействия коррупции в Telegram-канале.
В организации пояснили, что ранее Высший антикоррупционный суд Украины отказался конфисковывать активы сына и жены экс-президента. Минюст обжаловал это решение.
"ВАКС конфисковал дома площадью 1,5 тысячи и более тысячи квадратов, две хозяйственные постройки, а также два земельных участка, расположенные в Донецке. Кроме того, суд взыскал имущество Януковича-младшего в Крыму. В частности, нежилые здания и сооружения с кортами и беседкой в Ялте. ВАКС также взыскал в пользу Украины авто Toyota Land Cruiser 100 2007 года выпуска", - добавили в центре противодействия коррупции.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) от 12 октября о санкциях против олигарха Сергея Курченко, экс-президента Виктора Януковича, российского олигарха Олега Дерипаски и министра обороны Украины времен Януковича Павла Лебедева.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
25 августа 2022, 14:36На Украине передали на нужды армии деньги сына Януковича