Рейтинг@Mail.ru
Суд на Украине "конфисковал" имущество сына Януковича в Донецке и Крыму - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230110/yanukovich-1844005653.html
Суд на Украине "конфисковал" имущество сына Януковича в Донецке и Крыму
Суд на Украине "конфисковал" имущество сына Януковича в Донецке и Крыму - РИА Новости, 10.01.2023
Суд на Украине "конфисковал" имущество сына Януковича в Донецке и Крыму
Апелляционная палата высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины поддержала конфискацию имущества сына экс-президента Украины Виктора Януковича Александра,... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T22:25
2023-01-10T22:25
в мире
виктор янукович
совет национальной безопасности и обороны украины
украина
донецк
республика крым
александр янукович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Апелляционная палата высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины поддержала конфискацию имущества сына экс-президента Украины Виктора Януковича Александра, которое расположено в российских Крыму и Донецке, сообщает украинский центр противодействия коррупции. Ранее центр противодействия коррупции сообщил, что в середине декабря высший антикоррупционный суд Украины конфисковал имущество экс-президента страны Виктора Януковича, в том числе резиденцию "Межигорье", деньги на банковских счетах и культурные ценности на 18,7 миллиона евро. "Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляцию минюста о взыскании в доход государства активов, записанных на Виктора Януковича-младшего", - говорится в сообщении центра противодействия коррупции в Telegram-канале. В организации пояснили, что ранее Высший антикоррупционный суд Украины отказался конфисковывать активы сына и жены экс-президента. Минюст обжаловал это решение. Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) от 12 октября о санкциях против олигарха Сергея Курченко, экс-президента Виктора Януковича, российского олигарха Олега Дерипаски и министра обороны Украины времен Януковича Павла Лебедева. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230110/mezhigore-1843905269.html
https://ria.ru/20220825/yanukovich-1812093527.html
украина
донецк
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_978:810:2629:2048_1920x0_80_0_0_c2b9f19c6352b117ad757f8300b416fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виктор янукович, совет национальной безопасности и обороны украины, украина, донецк, республика крым, александр янукович
В мире, Виктор Янукович, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Украина, Донецк, Республика Крым, Александр Янукович
22:25 10.01.2023
 
Суд на Украине "конфисковал" имущество сына Януковича в Донецке и Крыму

Суд на Украине "конфисковал" имущество сына Виктора Януковича Александра в Донецке и Крыму

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Апелляционная палата высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины поддержала конфискацию имущества сына экс-президента Украины Виктора Януковича Александра, которое расположено в российских Крыму и Донецке, сообщает украинский центр противодействия коррупции.
Ранее центр противодействия коррупции сообщил, что в середине декабря высший антикоррупционный суд Украины конфисковал имущество экс-президента страны Виктора Януковича, в том числе резиденцию "Межигорье", деньги на банковских счетах и культурные ценности на 18,7 миллиона евро.
Резиденция Межигорье
Вчера, 14:53
Из бывшей резиденции Януковича хотят сделать памятник паркового искусства
"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляцию минюста о взыскании в доход государства активов, записанных на Виктора Януковича-младшего", - говорится в сообщении центра противодействия коррупции в Telegram-канале.
В организации пояснили, что ранее Высший антикоррупционный суд Украины отказался конфисковывать активы сына и жены экс-президента. Минюст обжаловал это решение.
"ВАКС конфисковал дома площадью 1,5 тысячи и более тысячи квадратов, две хозяйственные постройки, а также два земельных участка, расположенные в Донецке. Кроме того, суд взыскал имущество Януковича-младшего в Крыму. В частности, нежилые здания и сооружения с кортами и беседкой в Ялте. ВАКС также взыскал в пользу Украины авто Toyota Land Cruiser 100 2007 года выпуска", - добавили в центре противодействия коррупции.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) от 12 октября о санкциях против олигарха Сергея Курченко, экс-президента Виктора Януковича, российского олигарха Олега Дерипаски и министра обороны Украины времен Януковича Павла Лебедева.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа 2022, 14:36
На Украине передали на нужды армии деньги сына Януковича
 
В миреВиктор ЯнуковичСовет национальной безопасности и обороны УкраиныУкраинаДонецкРеспублика КрымАлександр Янукович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала