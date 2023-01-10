https://ria.ru/20230110/vzryvchatka-1843937311.html

Росгвардейцы уничтожили тайник со взрывчаткой в Запорожской области

Росгвардейцы уничтожили тайник со взрывчаткой в Запорожской области - РИА Новости, 10.01.2023

Росгвардейцы уничтожили тайник со взрывчаткой в Запорожской области

Бойцы управления Росгвардии по Челябинской области нашли и уничтожили в Запорожской области тайник со взрывоопасными предметами, в их числе две мины, сигнальная РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T16:10

2023-01-10T16:10

2023-01-10T16:10

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

челябинская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ситуация в днр и лнр

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв – РИА Новости. Бойцы управления Росгвардии по Челябинской области нашли и уничтожили в Запорожской области тайник со взрывоопасными предметами, в их числе две мины, сигнальная ракетница и светошумовые гранаты, сообщила пресс-служба управления. "Бойцы специальных подразделений управления Росгвардии по Челябинской области, принимающие участие в специальной военной операции, обнаружили и уничтожили в Запорожской области замаскированный тайник со взрывоопасными предметами. Схрон был найден при обследовании нежилых строений на окраине одного из населённых пунктов в Бердянском районе", - говорится в сообщении. Специалистами группы разминирования было установлено, что находками являются две мины МОН-50, ПТУР "Метис" с примотанным мобильным телефоном, а также сигнальная ракетница и две светошумовые гранаты, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан, уточняется в сообщении. Опасные находки с соблюдением требований безопасности были перемещены на специально подготовленную площадку и уничтожены накладным зарядом.

https://ria.ru/20230109/melitopol-1843687673.html

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Кирилл Волков

происшествия, запорожская область, челябинская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр