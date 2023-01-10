https://ria.ru/20230110/vzryv-1843899912.html

Пострадавший при взрыве в Коломне чувствовал запах газа, но зажег плиту

Пострадавший при взрыве в Коломне чувствовал запах газа, но зажег плиту - РИА Новости, 10.01.2023

Пострадавший при взрыве в Коломне чувствовал запах газа, но зажег плиту

Пострадавший при взрыве газа в квартире в Коломне рассказал, что чувствовал запах газа, но все равно решил зажечь плиту, сообщает подмосковный главк СК России. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:36

2023-01-10T14:36

2023-01-10T15:14

происшествия

коломна

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пострадавший при взрыве газа в квартире в Коломне рассказал, что чувствовал запах газа, но все равно решил зажечь плиту, сообщает подмосковный главк СК России. Ранее в региональном главке МЧС России рассказали, что взрыв газа произошел в квартире в Коломне, есть пострадавший. Как уточнили в СК, хлопок газовоздушной смеси произошел на первом этаже дома. "Находившейся в помещении мужчина получил термические ожоги и был госпитализирован, в квартире также выбило окна. Со слов пострадавшего, он чувствовал запах газа в квартире, но все равно решил зажечь плиту, и произошел хлопок", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данному факту следователи организовали проверки, на месте работают следовали и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области, ею также организовано проведение проверки, будет дана оценка действиям ответственных лиц, в том числе соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

https://ria.ru/20230110/vzryv-1843872558.html

https://ria.ru/20230108/vzryv-1843460100.html

коломна

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, коломна, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)