https://ria.ru/20230110/vzryv-1843899912.html
Пострадавший при взрыве в Коломне чувствовал запах газа, но зажег плиту
Пострадавший при взрыве в Коломне чувствовал запах газа, но зажег плиту - РИА Новости, 10.01.2023
Пострадавший при взрыве в Коломне чувствовал запах газа, но зажег плиту
Пострадавший при взрыве газа в квартире в Коломне рассказал, что чувствовал запах газа, но все равно решил зажечь плиту, сообщает подмосковный главк СК России. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:36
2023-01-10T14:36
2023-01-10T15:14
происшествия
коломна
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пострадавший при взрыве газа в квартире в Коломне рассказал, что чувствовал запах газа, но все равно решил зажечь плиту, сообщает подмосковный главк СК России. Ранее в региональном главке МЧС России рассказали, что взрыв газа произошел в квартире в Коломне, есть пострадавший. Как уточнили в СК, хлопок газовоздушной смеси произошел на первом этаже дома. "Находившейся в помещении мужчина получил термические ожоги и был госпитализирован, в квартире также выбило окна. Со слов пострадавшего, он чувствовал запах газа в квартире, но все равно решил зажечь плиту, и произошел хлопок", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данному факту следователи организовали проверки, на месте работают следовали и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области, ею также организовано проведение проверки, будет дана оценка действиям ответственных лиц, в том числе соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.
https://ria.ru/20230110/vzryv-1843872558.html
https://ria.ru/20230108/vzryv-1843460100.html
коломна
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, коломна, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коломна, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:36 10.01.2023 (обновлено: 15:14 10.01.2023)
Пострадавший при взрыве в Коломне чувствовал запах газа, но зажег плиту
Пострадавший при взрыве в Коломне чувствовал запах газа, но все равно решил зажечь плиту