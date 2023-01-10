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В Коломне в жилом доме взорвался газ - РИА Новости, 10.01.2023
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В Коломне в жилом доме взорвался газ
В Коломне в жилом доме взорвался газ - РИА Новости, 10.01.2023
В Коломне в жилом доме взорвался газ
В одном из жилых домов в подмосковной Коломне прогремел взрыв, говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:54
2023-01-10T13:23
происшествия
коломна
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В одном из жилых домов в подмосковной Коломне прогремел взрыв, говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС.На месте происшествия сейчас работают 12 сотрудников МЧС и три единицы техники. Причины инцидента устанавливаются.
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коломна
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происшествия, коломна, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коломна, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:54 10.01.2023 (обновлено: 13:23 10.01.2023)
 
В Коломне в жилом доме взорвался газ

В жилом доме в Коломне взорвался газ, есть пострадавший

© Фото : ГУ МЧС по Московской областиНа месте взрыва газа в городском округе Коломна
На месте взрыва газа в городском округе Коломна - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : ГУ МЧС по Московской области
На месте взрыва газа в городском округе Коломна
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В одном из жилых домов в подмосковной Коломне прогремел взрыв, говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС.

"Десятого января в 12:07 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о взрыве газа в квартире в городском округе Коломна, село Непецино, улица Тимохина, дом 3, квартира 20. Есть пострадавший", — сказано в релизе.

На месте происшествия сейчас работают 12 сотрудников МЧС и три единицы техники. Причины инцидента устанавливаются.
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ПроисшествияКоломнаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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