https://ria.ru/20230110/vzryv-1843872558.html

В Коломне в жилом доме взорвался газ

В Коломне в жилом доме взорвался газ - РИА Новости, 10.01.2023

В Коломне в жилом доме взорвался газ

В одном из жилых домов в подмосковной Коломне прогремел взрыв, говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:54

2023-01-10T12:54

2023-01-10T13:23

происшествия

коломна

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В одном из жилых домов в подмосковной Коломне прогремел взрыв, говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС.На месте происшествия сейчас работают 12 сотрудников МЧС и три единицы техники. Причины инцидента устанавливаются.

https://ria.ru/20230108/khasavyurt-1843489816.html

коломна

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, коломна, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)