https://ria.ru/20230110/vzryv-1843872558.html
В Коломне в жилом доме взорвался газ
В Коломне в жилом доме взорвался газ - РИА Новости, 10.01.2023
В Коломне в жилом доме взорвался газ
В одном из жилых домов в подмосковной Коломне прогремел взрыв, говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:54
2023-01-10T12:54
2023-01-10T13:23
происшествия
коломна
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В одном из жилых домов в подмосковной Коломне прогремел взрыв, говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС.На месте происшествия сейчас работают 12 сотрудников МЧС и три единицы техники. Причины инцидента устанавливаются.
https://ria.ru/20230108/khasavyurt-1843489816.html
коломна
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коломна, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коломна, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:54 10.01.2023 (обновлено: 13:23 10.01.2023)
В Коломне в жилом доме взорвался газ
В жилом доме в Коломне взорвался газ, есть пострадавший