https://ria.ru/20230110/vybory-1843874537.html

Песков ответил на вопрос о возможности переноса выборов глав регионов

Песков ответил на вопрос о возможности переноса выборов глав регионов - РИА Новости, 10.01.2023

Песков ответил на вопрос о возможности переноса выборов глав регионов

Кремль не принимал никаких решений, связанных с переносом или отменой губернаторских выборов осенью в России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:03

2023-01-10T13:03

2023-01-10T13:18

политика

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Кремль не принимал никаких решений, связанных с переносом или отменой губернаторских выборов осенью в России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никаких иных решений не принималось", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируются ли выборы или их проведение будет зависеть от текущей ситуации.

https://ria.ru/20221231/itogi-1842616817.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, дмитрий песков, россия