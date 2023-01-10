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Песков ответил на вопрос о возможности переноса выборов глав регионов - РИА Новости, 10.01.2023
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Песков ответил на вопрос о возможности переноса выборов глав регионов
Песков ответил на вопрос о возможности переноса выборов глав регионов - РИА Новости, 10.01.2023
Песков ответил на вопрос о возможности переноса выборов глав регионов
Кремль не принимал никаких решений, связанных с переносом или отменой губернаторских выборов осенью в России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:03
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политика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Кремль не принимал никаких решений, связанных с переносом или отменой губернаторских выборов осенью в России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никаких иных решений не принималось", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируются ли выборы или их проведение будет зависеть от текущей ситуации.
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политика, дмитрий песков, россия
Политика, Дмитрий Песков, Россия
13:03 10.01.2023 (обновлено: 13:18 10.01.2023)
 
Песков ответил на вопрос о возможности переноса выборов глав регионов

Пресс-секретарь Песков ответил на вопрос о возможности переноса выборов глав регионов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Кремль не принимал никаких решений, связанных с переносом или отменой губернаторских выборов осенью в России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никаких иных решений не принималось", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируются ли выборы или их проведение будет зависеть от текущей ситуации.
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