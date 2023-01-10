https://ria.ru/20230110/vybory-1843874537.html
Песков ответил на вопрос о возможности переноса выборов глав регионов
Песков ответил на вопрос о возможности переноса выборов глав регионов - РИА Новости, 10.01.2023
Песков ответил на вопрос о возможности переноса выборов глав регионов
Кремль не принимал никаких решений, связанных с переносом или отменой губернаторских выборов осенью в России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:03
2023-01-10T13:03
2023-01-10T13:18
политика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Кремль не принимал никаких решений, связанных с переносом или отменой губернаторских выборов осенью в России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никаких иных решений не принималось", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируются ли выборы или их проведение будет зависеть от текущей ситуации.
https://ria.ru/20221231/itogi-1842616817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, россия
Политика, Дмитрий Песков, Россия
13:03 10.01.2023 (обновлено: 13:18 10.01.2023)
Песков ответил на вопрос о возможности переноса выборов глав регионов
Пресс-секретарь Песков ответил на вопрос о возможности переноса выборов глав регионов