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Всемирный банк ожидает роста ВВП Украины в 2023 году на 3,3 процента
Всемирный банк ожидает роста ВВП Украины в 2023 году на 3,3 процента - РИА Новости, 10.01.2023
Всемирный банк ожидает роста ВВП Украины в 2023 году на 3,3 процента
Всемирный банк сообщил, что прогнозирует возобновление роста ВВП Украины в 2023 году на уровне 3,3% при условии, что не случится дальнейшей военной эскалации. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T18:19
2023-01-10T18:19
2023-01-10T18:19
экономика
украина
всемирный банк
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Всемирный банк сообщил, что прогнозирует возобновление роста ВВП Украины в 2023 году на уровне 3,3% при условии, что не случится дальнейшей военной эскалации. "На Украине рост, как ожидается, возобновится в 2023 году c замедленным темпом в 3,3% при условии, что война не эскалируется дальше", - говорится в обновленном докладе о перспективах мировой экономики. Банк предупредил, что все прогнозы имеют высокую степень неопределенности "из-за продолжающегося вторжения".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, всемирный банк, в мире
Экономика, Украина, Всемирный банк, В мире
Всемирный банк ожидает роста ВВП Украины в 2023 году на 3,3 процента
Всемирный банк спрогнозировал возобновление роста ВВП Украины в 2023 году на 3,3 процента