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Всемирный банк ожидает роста ВВП Украины в 2023 году на 3,3 процента - РИА Новости, 10.01.2023
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Всемирный банк ожидает роста ВВП Украины в 2023 году на 3,3 процента
Всемирный банк ожидает роста ВВП Украины в 2023 году на 3,3 процента - РИА Новости, 10.01.2023
Всемирный банк ожидает роста ВВП Украины в 2023 году на 3,3 процента
Всемирный банк сообщил, что прогнозирует возобновление роста ВВП Украины в 2023 году на уровне 3,3% при условии, что не случится дальнейшей военной эскалации. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T18:19
2023-01-10T18:19
экономика
украина
всемирный банк
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Всемирный банк сообщил, что прогнозирует возобновление роста ВВП Украины в 2023 году на уровне 3,3% при условии, что не случится дальнейшей военной эскалации. "На Украине рост, как ожидается, возобновится в 2023 году c замедленным темпом в 3,3% при условии, что война не эскалируется дальше", - говорится в обновленном докладе о перспективах мировой экономики. Банк предупредил, что все прогнозы имеют высокую степень неопределенности "из-за продолжающегося вторжения".
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экономика, украина, всемирный банк, в мире
Экономика, Украина, Всемирный банк, В мире
18:19 10.01.2023
 
Всемирный банк ожидает роста ВВП Украины в 2023 году на 3,3 процента

Всемирный банк спрогнозировал возобновление роста ВВП Украины в 2023 году на 3,3 процента

© Fotolia / UlybruУкраинские гривны
Украинские гривны - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Fotolia / Ulybru
Украинские гривны. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Всемирный банк сообщил, что прогнозирует возобновление роста ВВП Украины в 2023 году на уровне 3,3% при условии, что не случится дальнейшей военной эскалации.
"На Украине рост, как ожидается, возобновится в 2023 году c замедленным темпом в 3,3% при условии, что война не эскалируется дальше", - говорится в обновленном докладе о перспективах мировой экономики.
Банк предупредил, что все прогнозы имеют высокую степень неопределенности "из-за продолжающегося вторжения".
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
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