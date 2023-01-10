https://ria.ru/20230110/vvp-1843970043.html

Всемирный банк ожидает роста ВВП Украины в 2023 году на 3,3 процента

Всемирный банк ожидает роста ВВП Украины в 2023 году на 3,3 процента - РИА Новости, 10.01.2023

Всемирный банк ожидает роста ВВП Украины в 2023 году на 3,3 процента

Всемирный банк сообщил, что прогнозирует возобновление роста ВВП Украины в 2023 году на уровне 3,3% при условии, что не случится дальнейшей военной эскалации. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T18:19

2023-01-10T18:19

2023-01-10T18:19

экономика

украина

всемирный банк

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Всемирный банк сообщил, что прогнозирует возобновление роста ВВП Украины в 2023 году на уровне 3,3% при условии, что не случится дальнейшей военной эскалации. "На Украине рост, как ожидается, возобновится в 2023 году c замедленным темпом в 3,3% при условии, что война не эскалируется дальше", - говорится в обновленном докладе о перспективах мировой экономики. Банк предупредил, что все прогнозы имеют высокую степень неопределенности "из-за продолжающегося вторжения".

https://ria.ru/20230110/retsessiya-1843962371.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, украина, всемирный банк, в мире