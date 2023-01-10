19:12 10.01.2023 (обновлено: 20:38 10.01.2023)
"Эти, что ли, воюют?" Турок шокировало поведение офицера ВСУ
Читателей En Son Haber шокировало поведение офицера ВСУ Плантовской в Париже
© Фото : соцсети Иванны ПлантовскойИванна Плантовская
© Фото : соцсети Иванны Плантовской
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Читатели турецкой газеты En Son Haber прокомментировали скандал с пресс-офицером ВСУ Иванной Плантовской, опубликовавшей в социальных сетях фотографии с отдыха в Париже и кадры из ночного клуба, вызвавшие негативную реакцию среди украинцев.
"Эти, что ли, воюют?" — задался вопросом один из пользователей.
"Каждый воюет по-своему", — сыронизировал другой.
"У марионеточного шута вроде (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского может быть только такой представитель. Страну загнали в тупик", — заметил Хилаль.
"Официальный представитель под стать президенту-комику, ничего удивительного!" — поделился мнением участник дискуссии.
"Чего и следовало ожидать, если страной правит комик. Солдаты идут на смерть, а сами руководители — на потеху", — написали в комментариях.
© Соцсети Иванны ПлантовскойФотография, опубликованная Иванной Плантовской
© Соцсети Иванны Плантовской
Фотография, опубликованная Иванной Плантовской
Плантовская работала в управлении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в Одессе с 2019 года. Она неоднократно давала комментарии СМИ по вопросам пограничного контроля для мужчин призывного возраста. Как пишет газета "Страна.ua", после публикации фотографий, где сотрудница ГПСУ отдыхает в Париже и в ночных клубах, "начался грандиозный скандал". По информации издания, ситуация с Плантовской потенциально может ударить по ее начальнику — руководителю Южного управления ГПСУ Сергею Мулу.
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