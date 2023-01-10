https://ria.ru/20230110/vsu-1843983143.html

"Эти, что ли, воюют?" Турок шокировало поведение офицера ВСУ

"Эти, что ли, воюют?" Турок шокировало поведение офицера ВСУ - РИА Новости, 10.01.2023

"Эти, что ли, воюют?" Турок шокировало поведение офицера ВСУ

Читатели турецкой газеты En Son Haber прокомментировали скандал с пресс-офицером ВСУ Иванной Плантовской, опубликовавшей в социальных сетях фотографии с отдыха... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T19:12

2023-01-10T19:12

2023-01-10T20:38

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Читатели турецкой газеты En Son Haber прокомментировали скандал с пресс-офицером ВСУ Иванной Плантовской, опубликовавшей в социальных сетях фотографии с отдыха в Париже и кадры из ночного клуба, вызвавшие негативную реакцию среди украинцев."Эти, что ли, воюют?" — задался вопросом один из пользователей."Каждый воюет по-своему", — сыронизировал другой."Официальный представитель под стать президенту-комику, ничего удивительного!" — поделился мнением участник дискуссии."Чего и следовало ожидать, если страной правит комик. Солдаты идут на смерть, а сами руководители — на потеху", — написали в комментариях.Плантовская работала в управлении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в Одессе с 2019 года. Она неоднократно давала комментарии СМИ по вопросам пограничного контроля для мужчин призывного возраста. Как пишет газета "Страна.ua", после публикации фотографий, где сотрудница ГПСУ отдыхает в Париже и в ночных клубах, "начался грандиозный скандал". По информации издания, ситуация с Плантовской потенциально может ударить по ее начальнику — руководителю Южного управления ГПСУ Сергею Мулу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230110/zelenskiy-1843951271.html

https://ria.ru/20230110/zapad-1843918090.html

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в мире, вооруженные силы украины, одесса, париж, украина, франция