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Украинский пленный заявил о колоссальных потерях в ВСУ - РИА Новости, 10.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/vsu-1843824933.html
Украинский пленный заявил о колоссальных потерях в ВСУ
Украинский пленный заявил о колоссальных потерях в ВСУ - РИА Новости, 10.01.2023
Украинский пленный заявил о колоссальных потерях в ВСУ
В украинских войсках много убитых и раненых из-за того, что командование отправляет солдат "на убой", заявил на видео Минобороны пленный украинский... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T10:49
2023-01-10T11:44
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В украинских войсках много убитых и раненых из-за того, что командование отправляет солдат "на убой", заявил на видео Минобороны пленный украинский военнослужащий."Да, колоссальные", — сказал он, отвечая на вопрос о количестве потерь.По его словам, в ВСУ плохо налажена эвакуация раненых."Не нужно говорить, что Россия виновата и тому подобное, нужно, на самом деле, разобраться, что у нас в стране делается. Вы сами вдумайтесь — почему такие деньги вот платят. &lt;...&gt; А потому, что наше руководство заинтересовано в этом", — рассказал пленный.Мужчина на видео также утверждает, что родственникам убитых военных не выплачивают компенсаций. Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:49 10.01.2023 (обновлено: 11:44 10.01.2023)
 
Украинский пленный заявил о колоссальных потерях в ВСУ

Украинский пленный заявил о колоссальном числе убитых и раненых в рядах ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим в Донецкой области
Украинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В украинских войсках много убитых и раненых из-за того, что командование отправляет солдат "на убой", заявил на видео Минобороны пленный украинский военнослужащий.
"Да, колоссальные", — сказал он, отвечая на вопрос о количестве потерь.
По его словам, в ВСУ плохо налажена эвакуация раненых.
"Не нужно говорить, что Россия виновата и тому подобное, нужно, на самом деле, разобраться, что у нас в стране делается. Вы сами вдумайтесь — почему такие деньги вот платят. <...> А потому, что наше руководство заинтересовано в этом", — рассказал пленный.
Мужчина на видео также утверждает, что родственникам убитых военных не выплачивают компенсаций.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Мобилизованный с позывным Слон о потерях ВСУ в новогоднюю ночь - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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