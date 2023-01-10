https://ria.ru/20230110/vsu-1843824933.html

Украинский пленный заявил о колоссальных потерях в ВСУ

Украинский пленный заявил о колоссальных потерях в ВСУ - РИА Новости, 10.01.2023

Украинский пленный заявил о колоссальных потерях в ВСУ

В украинских войсках много убитых и раненых из-за того, что командование отправляет солдат "на убой", заявил на видео Минобороны пленный украинский... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T10:49

2023-01-10T10:49

2023-01-10T11:44

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В украинских войсках много убитых и раненых из-за того, что командование отправляет солдат "на убой", заявил на видео Минобороны пленный украинский военнослужащий."Да, колоссальные", — сказал он, отвечая на вопрос о количестве потерь.По его словам, в ВСУ плохо налажена эвакуация раненых."Не нужно говорить, что Россия виновата и тому подобное, нужно, на самом деле, разобраться, что у нас в стране делается. Вы сами вдумайтесь — почему такие деньги вот платят. <...> А потому, что наше руководство заинтересовано в этом", — рассказал пленный.Мужчина на видео также утверждает, что родственникам убитых военных не выплачивают компенсаций. Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230110/vsu-1843796086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр