https://ria.ru/20230110/vsu-1843796086.html
Российский мобилизованный рассказал о высоких потерях ВСУ в новогоднюю ночь
Российский мобилизованный рассказал о высоких потерях ВСУ в новогоднюю ночь - РИА Новости, 10.01.2023
Российский мобилизованный рассказал о высоких потерях ВСУ в новогоднюю ночь
Российский военнослужащий из числа мобилизованных Западного военного округа, находящийся на передовой в 300 метрах от украинских военных, рассказал, что... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T05:20
2023-01-10T05:20
2023-01-10T09:01
специальная военная операция на украине
кременная
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КРЕМЕННАЯ, 10 янв - РИА Новости. Российский военнослужащий из числа мобилизованных Западного военного округа, находящийся на передовой в 300 метрах от украинских военных, рассказал, что противник понес большие потери в новогоднюю ночь.Корреспондент РИА Новости провел несколько дней на позициях у линии боевого соприкосновения на окраине Кременной."Мы сейчас находимся в районе Кременной, мы находимся на передке, до противника примерно 300-350 метров", - рассказал военнослужащий с позывным "Слон".Он отметил, что под Новый год противник понес большие потери, пытаясь активизироваться. "Но ничего у них не получилось. И сейчас у них ни фига не получится. Обстрелы идут, стрелковый бой периодически случается, пытаются заходить ДРГ (диверсионно-разведывательные группы), но мы уже к этому готовы", - сказал собеседник агентства.По его словам, пехота выявляет противника, корректирует и наводит огонь артиллерии и танкистов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://radiosputnik.ria.ru/20230110/vsu-1843806084.html
https://ria.ru/20230109/ukraina-1843665146.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Мобилизованный с позывным "Слон" о потерях ВСУ в новогоднюю ночь
Украинские войска понесли большие потери в новогоднюю ночь в районе Кременной (ЛНР), рассказал РИА Новости российский мобилизованный военный с позывным "Слон", который находится на передовой.
2023-01-10T05:20
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кременная, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Россия, Украина
05:20 10.01.2023 (обновлено: 09:01 10.01.2023)
Российский мобилизованный рассказал о высоких потерях ВСУ в новогоднюю ночь
Российский мобилизованный из ЗВО "Слон" заявил о высоких потерях ВСУ под Новый год
КРЕМЕННАЯ, 10 янв - РИА Новости. Российский военнослужащий из числа мобилизованных Западного военного округа, находящийся на передовой в 300 метрах от украинских военных, рассказал, что противник понес большие потери в новогоднюю ночь.
Корреспондент РИА Новости провел несколько дней на позициях у линии боевого соприкосновения на окраине Кременной
.
"Мы сейчас находимся в районе Кременной, мы находимся на передке, до противника примерно 300-350 метров", - рассказал военнослужащий с позывным "Слон".
Он отметил, что под Новый год противник понес большие потери, пытаясь активизироваться. "Но ничего у них не получилось. И сейчас у них ни фига не получится. Обстрелы идут, стрелковый бой периодически случается, пытаются заходить ДРГ (диверсионно-разведывательные группы), но мы уже к этому готовы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пехота выявляет противника, корректирует и наводит огонь артиллерии и танкистов.
Россия
с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине
. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.