https://ria.ru/20230110/vsu-1843796086.html

Российский мобилизованный рассказал о высоких потерях ВСУ в новогоднюю ночь

Российский мобилизованный рассказал о высоких потерях ВСУ в новогоднюю ночь - РИА Новости, 10.01.2023

Российский мобилизованный рассказал о высоких потерях ВСУ в новогоднюю ночь

Российский военнослужащий из числа мобилизованных Западного военного округа, находящийся на передовой в 300 метрах от украинских военных, рассказал, что... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T05:20

2023-01-10T05:20

2023-01-10T09:01

специальная военная операция на украине

кременная

россия

украина

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КРЕМЕННАЯ, 10 янв - РИА Новости. Российский военнослужащий из числа мобилизованных Западного военного округа, находящийся на передовой в 300 метрах от украинских военных, рассказал, что противник понес большие потери в новогоднюю ночь.Корреспондент РИА Новости провел несколько дней на позициях у линии боевого соприкосновения на окраине Кременной."Мы сейчас находимся в районе Кременной, мы находимся на передке, до противника примерно 300-350 метров", - рассказал военнослужащий с позывным "Слон".Он отметил, что под Новый год противник понес большие потери, пытаясь активизироваться. "Но ничего у них не получилось. И сейчас у них ни фига не получится. Обстрелы идут, стрелковый бой периодически случается, пытаются заходить ДРГ (диверсионно-разведывательные группы), но мы уже к этому готовы", - сказал собеседник агентства.По его словам, пехота выявляет противника, корректирует и наводит огонь артиллерии и танкистов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://radiosputnik.ria.ru/20230110/vsu-1843806084.html

https://ria.ru/20230109/ukraina-1843665146.html

кременная

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мобилизованный с позывным "Слон" о потерях ВСУ в новогоднюю ночь Украинские войска понесли большие потери в новогоднюю ночь в районе Кременной (ЛНР), рассказал РИА Новости российский мобилизованный военный с позывным "Слон", который находится на передовой. 2023-01-10T05:20 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кременная, россия, украина