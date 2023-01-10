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Российский командир рассказал о планах наступления ВСУ на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 10.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/vsu-1843793503.html
Российский командир рассказал о планах наступления ВСУ на Ростов-на-Дону
Российский командир рассказал о планах наступления ВСУ на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 10.01.2023
Российский командир рассказал о планах наступления ВСУ на Ростов-на-Дону
Командование ВСУ планировало наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог, об этом свидетельствуют пометки на картах, найденных на брошенных... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T03:36
2023-01-10T10:00
специальная военная операция на украине
ростов-на-дону
мариуполь
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ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Командование ВСУ планировало наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог, об этом свидетельствуют пометки на картах, найденных на брошенных украинских позициях под Авдеевкой.Эти материалы РИА Новости продемонстрировал командир одного из российских подразделений с позывным Саныч.Сами карты отпечатаны явно по советским шаблонам, на них видны советские топонимы, в частности, город Мариуполь обозначен еще как Жданов. При этом сверху нанесены пометки, отражающие расположение украинских и российских войск в ходе спецоперации. Карты, по его словам, нашли при обследовании занятых позиций под Авдеевкой — в домах, где размещались командные пункты противника. Их передали компетентным органам, специалисты которых после исследования, по словам Саныча, сделали вывод, что отметки о наступлении были нанесены не позднее, чем в июле 2022 года. На картах много отметок "+6°", что, как пояснил военный, свидетельствует о корректировке данных этих старых карт по сравнению с более точной географической информацией.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230104/ukraina-1843060493.html
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Командир с позывным "Саныч" о планировании ВСУ наступления на Ростов-на-Дону
Командование украинских войск планировало наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог, соответствующие пометки как минимум полугодовой давности есть на картах, обнаруженных на брошенных украинских позициях под Авдеевкой, рассказал РИА Новости командир одного из российских подразделений с позывным "Саныч"
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ростов-на-дону, мариуполь, донецк
Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Мариуполь, Донецк
03:36 10.01.2023 (обновлено: 10:00 10.01.2023)
 
Российский командир рассказал о планах наступления ВСУ на Ростов-на-Дону

ВС России показали карты ВСУ с планами наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог

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ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Командование ВСУ планировало наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог, об этом свидетельствуют пометки на картах, найденных на брошенных украинских позициях под Авдеевкой.
Эти материалы РИА Новости продемонстрировал командир одного из российских подразделений с позывным Саныч.
Сами карты отпечатаны явно по советским шаблонам, на них видны советские топонимы, в частности, город Мариуполь обозначен еще как Жданов. При этом сверху нанесены пометки, отражающие расположение украинских и российских войск в ходе спецоперации.

"Что видно: Ростов-на-Дону, отметки, маршруты, Донецк, Луганская Народная Республика, также Харьков — движение как в нашу сторону, так и в обратную. Это направление движения либо техники, либо сил и средств противника как в нашу, так и в противоположную сторону. По этому можно определить направление движения сил и средств. Одно из направлений — это Ростов-на-Дону, Таганрог. Это, возможно, что они хотят или хотели (захватить. — Прим. ред.)", — сказал командир.

Карты, по его словам, нашли при обследовании занятых позиций под Авдеевкой — в домах, где размещались командные пункты противника. Их передали компетентным органам, специалисты которых после исследования, по словам Саныча, сделали вывод, что отметки о наступлении были нанесены не позднее, чем в июле 2022 года.
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На картах много отметок "+6°", что, как пояснил военный, свидетельствует о корректировке данных этих старых карт по сравнению с более точной географической информацией.

"В данном случае это, возможно, обозначение углов и прибавление градусов по направлению, так как карты старые, а нанесена информация на них не так давно. Возможно, корректировка, что они делали по своим картам отметки для себя какие-то. <…> Возможно, отметки направления движения, чтобы можно было по своим картам ориентироваться по пути следования", — добавил собеседник агентства.

С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеРостов-на-ДонуМариупольДонецк
 
 
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