https://ria.ru/20230110/vsu-1843793503.html

Российский командир рассказал о планах наступления ВСУ на Ростов-на-Дону

Российский командир рассказал о планах наступления ВСУ на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 10.01.2023

Российский командир рассказал о планах наступления ВСУ на Ростов-на-Дону

Командование ВСУ планировало наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог, об этом свидетельствуют пометки на картах, найденных на брошенных... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T03:36

2023-01-10T03:36

2023-01-10T10:00

специальная военная операция на украине

ростов-на-дону

мариуполь

донецк

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ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Командование ВСУ планировало наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог, об этом свидетельствуют пометки на картах, найденных на брошенных украинских позициях под Авдеевкой.Эти материалы РИА Новости продемонстрировал командир одного из российских подразделений с позывным Саныч.Сами карты отпечатаны явно по советским шаблонам, на них видны советские топонимы, в частности, город Мариуполь обозначен еще как Жданов. При этом сверху нанесены пометки, отражающие расположение украинских и российских войск в ходе спецоперации. Карты, по его словам, нашли при обследовании занятых позиций под Авдеевкой — в домах, где размещались командные пункты противника. Их передали компетентным органам, специалисты которых после исследования, по словам Саныча, сделали вывод, что отметки о наступлении были нанесены не позднее, чем в июле 2022 года. На картах много отметок "+6°", что, как пояснил военный, свидетельствует о корректировке данных этих старых карт по сравнению с более точной географической информацией.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230104/ukraina-1843060493.html

https://ria.ru/20220609/verbovka-1794168411.html

ростов-на-дону

мариуполь

донецк

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Командир с позывным "Саныч" о планировании ВСУ наступления на Ростов-на-Дону Командование украинских войск планировало наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог, соответствующие пометки как минимум полугодовой давности есть на картах, обнаруженных на брошенных украинских позициях под Авдеевкой, рассказал РИА Новости командир одного из российских подразделений с позывным "Саныч" 2023-01-10T03:36 true PT2M23S

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ростов-на-дону, мариуполь, донецк