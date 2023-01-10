https://ria.ru/20230110/vooruzheniya-1843844270.html

"Ростех" доработал БМП-3 и БМД-4М

"Ростех" доработал БМП-3 и БМД-4М - РИА Новости, 10.01.2023

"Ростех" доработал БМП-3 и БМД-4М

Предприятия "Ростеха" доработали защиту БМП-3 и БМД-4М от кумулятивных боеприпасов с учетом опыта применения этой техники в рамках спецоперации, сообщили в... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T11:43

2023-01-10T11:43

2023-01-10T11:43

специальная военная операция на украине

безопасность

бекхан оздоев

ростех

высокоточные комплексы

бмп-3

бмд-4м

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Предприятия "Ростеха" доработали защиту БМП-3 и БМД-4М от кумулятивных боеприпасов с учетом опыта применения этой техники в рамках спецоперации, сообщили в госкорпорации. Новая техника, выпускаемая "Курганмашзаводом", поступает в подразделения с доработками, которые вносятся с учетом опыта эксплуатации в условиях специальной военной операции, отметили в "Ростехе". По словам исполнительного директора "Курганмашзавода" Петра Тюкова, "в штатную комплектацию боевых машин БМП-3 и БМД-4М входят дополнительные комплекты защиты – решетчатые экраны, их производство освоено на предприятии". Тюков добавил, что все замечания и пожелания, выявляемые в ходе эксплуатации машин, оперативно отрабатываются совместно с конструкторами, каждая новая партия машин поступает в войска с уже внесенными доработками. Как рассказал индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, холдинг "Высокоточные комплексы" в 2022 году полностью закрыл контракты на поставку машин пехоты БМП-3, десантных транспортеров БТР-МДМ и ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-Л, также выполнены обязательства по капитальному ремонту БМП-3 и БМД-4М. "Уже начата работа по сборке и капитальному ремонту боевых машин в рамках контрактов на 2023 год", - добавили в госкорпорации. По словам Оздоева, оснащение армии современными образцами вооружений, военной и специальной техники – ключевая задача госкорпорации в условиях СВО, в этой связи оборонные предприятия "Ростеха" работают в особом режиме, практически круглосуточно.

https://ria.ru/20230104/bezopasnost-1843017619.html

https://ria.ru/20221219/vooruzheniya-1839697425.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, бекхан оздоев, ростех, высокоточные комплексы, бмп-3, бмд-4м