https://ria.ru/20230110/vooruzheniya-1843844270.html
"Ростех" доработал БМП-3 и БМД-4М
"Ростех" доработал БМП-3 и БМД-4М - РИА Новости, 10.01.2023
"Ростех" доработал БМП-3 и БМД-4М
Предприятия "Ростеха" доработали защиту БМП-3 и БМД-4М от кумулятивных боеприпасов с учетом опыта применения этой техники в рамках спецоперации, сообщили в... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:43
2023-01-10T11:43
2023-01-10T11:43
специальная военная операция на украине
безопасность
бекхан оздоев
ростех
высокоточные комплексы
бмп-3
бмд-4м
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Предприятия "Ростеха" доработали защиту БМП-3 и БМД-4М от кумулятивных боеприпасов с учетом опыта применения этой техники в рамках спецоперации, сообщили в госкорпорации. Новая техника, выпускаемая "Курганмашзаводом", поступает в подразделения с доработками, которые вносятся с учетом опыта эксплуатации в условиях специальной военной операции, отметили в "Ростехе". По словам исполнительного директора "Курганмашзавода" Петра Тюкова, "в штатную комплектацию боевых машин БМП-3 и БМД-4М входят дополнительные комплекты защиты – решетчатые экраны, их производство освоено на предприятии". Тюков добавил, что все замечания и пожелания, выявляемые в ходе эксплуатации машин, оперативно отрабатываются совместно с конструкторами, каждая новая партия машин поступает в войска с уже внесенными доработками. Как рассказал индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, холдинг "Высокоточные комплексы" в 2022 году полностью закрыл контракты на поставку машин пехоты БМП-3, десантных транспортеров БТР-МДМ и ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-Л, также выполнены обязательства по капитальному ремонту БМП-3 и БМД-4М. "Уже начата работа по сборке и капитальному ремонту боевых машин в рамках контрактов на 2023 год", - добавили в госкорпорации. По словам Оздоева, оснащение армии современными образцами вооружений, военной и специальной техники – ключевая задача госкорпорации в условиях СВО, в этой связи оборонные предприятия "Ростеха" работают в особом режиме, практически круглосуточно.
https://ria.ru/20230104/bezopasnost-1843017619.html
https://ria.ru/20221219/vooruzheniya-1839697425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, бекхан оздоев, ростех, высокоточные комплексы, бмп-3, бмд-4м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Бекхан Оздоев, Ростех, Высокоточные комплексы, БМП-3, БМД-4М
"Ростех" доработал БМП-3 и БМД-4М
"Ростех" доработал БМП-3 и БМД-4М с учетом опыта спецоперации
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости.
Предприятия "Ростеха" доработали защиту БМП-3 и БМД-4М от кумулятивных боеприпасов с учетом опыта применения этой техники в рамках спецоперации, сообщили
в госкорпорации.
Новая техника, выпускаемая "Курганмашзаводом", поступает в подразделения с доработками, которые вносятся с учетом опыта эксплуатации в условиях специальной военной операции, отметили в "Ростехе". По словам исполнительного директора "Курганмашзавода" Петра Тюкова, "в штатную комплектацию боевых машин БМП-3 и БМД-4М входят дополнительные комплекты защиты – решетчатые экраны, их производство освоено на предприятии".
Тюков добавил, что все замечания и пожелания, выявляемые в ходе эксплуатации машин, оперативно отрабатываются совместно с конструкторами, каждая новая партия машин поступает в войска с уже внесенными доработками.
Как рассказал индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев
, холдинг "Высокоточные комплексы
" в 2022 году полностью закрыл контракты на поставку машин пехоты БМП-3, десантных транспортеров БТР-МДМ и ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-Л, также выполнены обязательства по капитальному ремонту БМП-3 и БМД-4М.
"Уже начата работа по сборке и капитальному ремонту боевых машин в рамках контрактов на 2023 год", - добавили в госкорпорации.
По словам Оздоева, оснащение армии современными образцами вооружений, военной и специальной техники – ключевая задача госкорпорации в условиях СВО, в этой связи оборонные предприятия "Ростеха" работают в особом режиме, практически круглосуточно.