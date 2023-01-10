https://ria.ru/20230110/voennye-1843961667.html
Посол в Хельсинки возмутился словами финского депутата о российских военных
Посол в Хельсинки возмутился словами финского депутата о российских военных - РИА Новости, 10.01.2023
Посол в Хельсинки возмутился словами финского депутата о российских военных
Слова председателя финской парламентской комиссии по иностранным делам Юсси Халла-ахо об убийстве российских солдат вызывают отвращение, заявил посол России в... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:38
2023-01-10T17:38
2023-01-10T17:52
специальная военная операция на украине
в мире
юсси халла-ахо
павел кузнецов
россия
финляндия
ситуация в днр и лнр
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 янв - РИА Новости. Слова председателя финской парламентской комиссии по иностранным делам Юсси Халла-ахо об убийстве российских солдат вызывают отвращение, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов. Ранее украинские волонтеры запустили инициативу, которая позволяет за пожертвование наносить на снаряды любую надпись. Собранных таким образом средств набралось уже на 1 миллион евро. Одним из заказавших надпись стал председатель парламентской комиссии по иностранным делам финского парламента Юсси Халла-ахо. Он заказал снаряд, на котором нанесена надпись "За свободу Финляндии", и прокомментировал поступок в социальных сетях так - "все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо". "Призывы к убийству граждан другого государства не вызывают никаких иных чувств, кроме отвращения. Любые боевые действия - это прежде всего трагедия и гибель людей, а не "карнавал". Как россияне, так и финны весьма хорошо это знают. Как гласит финская народная мудрость, "ненависть - хороший батрак, но плохой хозяин". Тем более когда ненависть используют в корыстных целях, чтобы поднять свою популярность", - говорится в распространенном сообщении российской дипмиссии, которая цитирует посла.
https://ria.ru/20230110/evropa-1843513830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юсси халла-ахо, павел кузнецов, россия, финляндия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Юсси Халла-ахо, Павел Кузнецов, Россия, Финляндия, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:38 10.01.2023 (обновлено: 17:52 10.01.2023)
Посол в Хельсинки возмутился словами финского депутата о российских военных
Посол Кузнецов: слова финского депутата Халла-ахо о российских военных вызывают отвращение
ХЕЛЬСИНКИ, 10 янв - РИА Новости.
Слова председателя финской парламентской комиссии по иностранным делам Юсси Халла-ахо об убийстве российских солдат вызывают отвращение, заявил
посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
Ранее украинские волонтеры запустили инициативу, которая позволяет за пожертвование наносить на снаряды любую надпись. Собранных таким образом средств набралось уже на 1 миллион евро. Одним из заказавших надпись стал председатель парламентской комиссии по иностранным делам финского парламента Юсси Халла-ахо. Он заказал снаряд, на котором нанесена надпись "За свободу Финляндии", и прокомментировал поступок в социальных сетях так - "все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо".
"Призывы к убийству граждан другого государства не вызывают никаких иных чувств, кроме отвращения. Любые боевые действия - это прежде всего трагедия и гибель людей, а не "карнавал". Как россияне, так и финны весьма хорошо это знают. Как гласит финская народная мудрость, "ненависть - хороший батрак, но плохой хозяин". Тем более когда ненависть используют в корыстных целях, чтобы поднять свою популярность", - говорится в распространенном сообщении российской дипмиссии, которая цитирует посла.