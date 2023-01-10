СК проверяет, почему жители курганского села добывают воду изо льда
СК проверяет, почему жители Мартино под Курганом остались без воды и добывают ее изо льда
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв – РИА Новости. Следственные органы в Курганской области проверяют, почему жители села Мартино остались без питьевой воды и в результате вынуждены добывать ее из срезанного льда на местном озере, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.
По данным информационного портала "Область 45", в селе Мартино проживают чуть более 100 человек, большинство из них пенсионеры, и несколько месяцев им не привозят питьевую воду из Макушино, хотя ранее доставка была. Люди вынуждены ходить на местное озеро и вырезать из него лед, чтобы потом растопить и использовать в питьевых целях, уточняет СМИ.
"В СМИ размещены сведения о том, что в селе Мартино Макушинского округа отсутствует снабжение населения питьевой водой, в связи с чем с целью ее добычи жителям приходится ходить на местное озеро и резать лед. Следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области по данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В ходе проведения доследственной проверки все обстоятельства, указанные в публикации, будут проверены, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточняется в сообщении.
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