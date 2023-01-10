https://ria.ru/20230110/voda-1843958760.html

СК проверяет, почему жители курганского села добывают воду изо льда

СК проверяет, почему жители курганского села добывают воду изо льда - РИА Новости, 10.01.2023

СК проверяет, почему жители курганского села добывают воду изо льда

Следственные органы в Курганской области проверяют, почему жители села Мартино остались без питьевой воды и в результате вынуждены добывать ее из срезанного... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:27

2023-01-10T17:27

2023-01-10T17:27

происшествия

курганская область

россия

жкх

макушино

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв – РИА Новости. Следственные органы в Курганской области проверяют, почему жители села Мартино остались без питьевой воды и в результате вынуждены добывать ее из срезанного льда на местном озере, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону. По данным информационного портала "Область 45", в селе Мартино проживают чуть более 100 человек, большинство из них пенсионеры, и несколько месяцев им не привозят питьевую воду из Макушино, хотя ранее доставка была. Люди вынуждены ходить на местное озеро и вырезать из него лед, чтобы потом растопить и использовать в питьевых целях, уточняет СМИ. "В СМИ размещены сведения о том, что в селе Мартино Макушинского округа отсутствует снабжение населения питьевой водой, в связи с чем с целью ее добычи жителям приходится ходить на местное озеро и резать лед. Следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области по данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении. В ходе проведения доследственной проверки все обстоятельства, указанные в публикации, будут проверены, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20221128/selo-1834263304.html

курганская область

россия

макушино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, курганская область, россия, жкх, макушино, следственный комитет россии (ск рф)