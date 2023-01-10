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СК проверяет, почему жители курганского села добывают воду изо льда - РИА Новости, 10.01.2023
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СК проверяет, почему жители курганского села добывают воду изо льда
СК проверяет, почему жители курганского села добывают воду изо льда - РИА Новости, 10.01.2023
СК проверяет, почему жители курганского села добывают воду изо льда
Следственные органы в Курганской области проверяют, почему жители села Мартино остались без питьевой воды и в результате вынуждены добывать ее из срезанного... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:27
2023-01-10T17:27
происшествия
курганская область
россия
жкх
макушино
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв – РИА Новости. Следственные органы в Курганской области проверяют, почему жители села Мартино остались без питьевой воды и в результате вынуждены добывать ее из срезанного льда на местном озере, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону. По данным информационного портала "Область 45", в селе Мартино проживают чуть более 100 человек, большинство из них пенсионеры, и несколько месяцев им не привозят питьевую воду из Макушино, хотя ранее доставка была. Люди вынуждены ходить на местное озеро и вырезать из него лед, чтобы потом растопить и использовать в питьевых целях, уточняет СМИ. "В СМИ размещены сведения о том, что в селе Мартино Макушинского округа отсутствует снабжение населения питьевой водой, в связи с чем с целью ее добычи жителям приходится ходить на местное озеро и резать лед. Следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области по данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении. В ходе проведения доследственной проверки все обстоятельства, указанные в публикации, будут проверены, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20221128/selo-1834263304.html
курганская область
россия
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происшествия, курганская область, россия, жкх, макушино, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курганская область, Россия, ЖКХ, Макушино, Следственный комитет России (СК РФ)
17:27 10.01.2023
 
СК проверяет, почему жители курганского села добывают воду изо льда

СК проверяет, почему жители Мартино под Курганом остались без воды и добывают ее изо льда

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв – РИА Новости. Следственные органы в Курганской области проверяют, почему жители села Мартино остались без питьевой воды и в результате вынуждены добывать ее из срезанного льда на местном озере, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.
По данным информационного портала "Область 45", в селе Мартино проживают чуть более 100 человек, большинство из них пенсионеры, и несколько месяцев им не привозят питьевую воду из Макушино, хотя ранее доставка была. Люди вынуждены ходить на местное озеро и вырезать из него лед, чтобы потом растопить и использовать в питьевых целях, уточняет СМИ.
"В СМИ размещены сведения о том, что в селе Мартино Макушинского округа отсутствует снабжение населения питьевой водой, в связи с чем с целью ее добычи жителям приходится ходить на местное озеро и резать лед. Следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области по данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В ходе проведения доследственной проверки все обстоятельства, указанные в публикации, будут проверены, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточняется в сообщении.
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ПроисшествияКурганская областьРоссияЖКХМакушиноСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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