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Официальный курс доллара на среду составил 69,61 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 69,61 рубля - РИА Новости, 10.01.2023
Официальный курс доллара на среду составил 69,61 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 69,08 копейки - до 69,6094 рубля, курс юаня - на 6,67 копейки, до 10,2200 рубля,... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:10
2023-01-10T16:10
2023-01-10T16:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 69,08 копейки - до 69,6094 рубля, курс юаня - на 6,67 копейки, до 10,2200 рубля, евро - на 53,47 копейки, до 74,5438 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на среду составил 69,61 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 69,61 рубля, евро — 74,5 рубля