https://ria.ru/20230110/valyuta-1843937146.html

Официальный курс доллара на среду составил 69,61 рубля

Официальный курс доллара на среду составил 69,61 рубля - РИА Новости, 10.01.2023

Официальный курс доллара на среду составил 69,61 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 69,08 копейки - до 69,6094 рубля, курс юаня - на 6,67 копейки, до 10,2200 рубля,... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T16:10

2023-01-10T16:10

2023-01-10T16:10

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 69,08 копейки - до 69,6094 рубля, курс юаня - на 6,67 копейки, до 10,2200 рубля, евро - на 53,47 копейки, до 74,5438 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа