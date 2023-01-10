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Журнал Vaccines подтвердил эффективность вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 10.01.2023
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Журнал Vaccines подтвердил эффективность вакцины "Спутник V"
Журнал Vaccines подтвердил эффективность вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 10.01.2023
Журнал Vaccines подтвердил эффективность вакцины "Спутник V"
Исследование российских ученых, опубликованное в рецензируемом международном медицинском журнале Vaccines, подтвердило долгосрочную защиту от коронавируса при... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:13
2023-01-10T12:15
распространение коронавируса
российский фонд прямых инвестиций
общество
здоровье - общество
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Исследование российских ученых, опубликованное в рецензируемом международном медицинском журнале Vaccines, подтвердило долгосрочную защиту от коронавируса при вакцинации "Спутником V" и высокую иммуногенность препарата при ревакцинации всех возрастных групп, сообщает РФПИ. Оценка иммуногенности препарата "Спутник V" при ревакцинации проводилась на основе исследования 3 983 образцов сыворотки крови, полученных от ранее вакцинированных лиц в возрасте от 20 до 103 лет, указывает фонд. "Анализ образцов, осуществленный до ревакцинации участников исследования, показал, что спустя 6 месяцев после первичной вакцинации "Спутником V" у 95,5% пациентов сохраняется IgG-ответ к рецептор-связывающему домену (RBD) вируса SARS-CoV-2, что подтверждает способность вакцины формировать высокую длительную защиту против коронавируса", - подчеркнули в РФПИ. При этом у более чем 78% пациентов сохраняется уровень антител, обеспечивающий защиту от тяжелых случаев заболевания. Как отмечают авторы исследования, степень повышения уровня антител после ревакцинации зависит от исходного показателя непосредственно перед ревакцинацией. При этом бустирующая инъекция даже однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") достаточна для поддержания сильного иммунитета у большинства ранее вакцинированных независимо от их возраста и уровня антител до ревакцинации. Полученные данные позволили предложить схему ревакцинации "Спутником V" в зависимости от имеющегося уровня антител. "Усилия по ревакцинации должны быть в первую очередь направлены на пациентов, у которых уровень антител к коронавирусу снизился больше всего с течением времени, а также на группы риска", - отмечают ученые. Вакцина "Спутник V" одобрена в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек, а "Спутник Лайт" - более чем в 30 странах.
https://ria.ru/20221124/sputnik-1833902963.html
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российский фонд прямых инвестиций, общество, здоровье - общество, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Российский фонд прямых инвестиций, Общество, Здоровье - Общество, Вакцина "Спутник V", Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
12:13 10.01.2023 (обновлено: 12:15 10.01.2023)
 
Журнал Vaccines подтвердил эффективность вакцины "Спутник V"

РФПИ: журнал Vaccines подтвердил долгосрочную защиту при вакцинации "Спутником V"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ампулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Исследование российских ученых, опубликованное в рецензируемом международном медицинском журнале Vaccines, подтвердило долгосрочную защиту от коронавируса при вакцинации "Спутником V" и высокую иммуногенность препарата при ревакцинации всех возрастных групп, сообщает РФПИ.
Оценка иммуногенности препарата "Спутник V" при ревакцинации проводилась на основе исследования 3 983 образцов сыворотки крови, полученных от ранее вакцинированных лиц в возрасте от 20 до 103 лет, указывает фонд.
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"Анализ образцов, осуществленный до ревакцинации участников исследования, показал, что спустя 6 месяцев после первичной вакцинации "Спутником V" у 95,5% пациентов сохраняется IgG-ответ к рецептор-связывающему домену (RBD) вируса SARS-CoV-2, что подтверждает способность вакцины формировать высокую длительную защиту против коронавируса", - подчеркнули в РФПИ.
При этом у более чем 78% пациентов сохраняется уровень антител, обеспечивающий защиту от тяжелых случаев заболевания.
Как отмечают авторы исследования, степень повышения уровня антител после ревакцинации зависит от исходного показателя непосредственно перед ревакцинацией. При этом бустирующая инъекция даже однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") достаточна для поддержания сильного иммунитета у большинства ранее вакцинированных независимо от их возраста и уровня антител до ревакцинации.
Полученные данные позволили предложить схему ревакцинации "Спутником V" в зависимости от имеющегося уровня антител. "Усилия по ревакцинации должны быть в первую очередь направлены на пациентов, у которых уровень антител к коронавирусу снизился больше всего с течением времени, а также на группы риска", - отмечают ученые.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек, а "Спутник Лайт" - более чем в 30 странах.
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РФПИ: вакцинный коктейль в "Спутник V" дает устойчивый иммунитет к COVID
 
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