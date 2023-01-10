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Глава и операционный директор Uniper объявили об уходе - РИА Новости, 10.01.2023
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Глава и операционный директор Uniper объявили об уходе
Глава и операционный директор Uniper объявили об уходе - РИА Новости, 10.01.2023
Глава и операционный директор Uniper объявили об уходе
Глава (CEO) немецкой Uniper Клаус-Дитер Маубах и операционный директор (COO) Дэвид Брайсон объявили об уходе из компании после завершения процесса... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:34
2023-01-10T13:34
экономика
германия
европа
uniper
в мире
природный газ
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава (CEO) немецкой Uniper Клаус-Дитер Маубах и операционный директор (COO) Дэвид Брайсон объявили об уходе из компании после завершения процесса национализации, следует из релиза Uniper. Отмечается, что Маубах воспользуется особым правом на увольнение и подаст в отставку с поста члена правления Uniper SE в этом году в связи с национализацией компании. Дэвид Брайсон также воспользовался особым правом на увольнение. Оба директора продолжат исполнять обязанности, пока не будет назначена подходящая замена, говорится в релизе. Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников. В декабре власти ФРГ завершили национализацию Uniper, правительству тем самым перешло 99% акций.
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экономика, германия, европа, uniper, в мире, природный газ
Экономика, Германия, Европа, Uniper, В мире, Природный газ
13:34 10.01.2023
 
Глава и операционный директор Uniper объявили об уходе

Глава немецкой Uniper Маубах и операционный директор компании Брайсон объявили об уходе

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЛоготип компании Uniper
Логотип компании Uniper - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Логотип компании Uniper. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава (CEO) немецкой Uniper Клаус-Дитер Маубах и операционный директор (COO) Дэвид Брайсон объявили об уходе из компании после завершения процесса национализации, следует из релиза Uniper.
"Клаус-Дитер Маубах и Дэвид Брайсон объявили об уходе из Uniper", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Маубах воспользуется особым правом на увольнение и подаст в отставку с поста члена правления Uniper SE в этом году в связи с национализацией компании. Дэвид Брайсон также воспользовался особым правом на увольнение. Оба директора продолжат исполнять обязанности, пока не будет назначена подходящая замена, говорится в релизе.
Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников. В декабре власти ФРГ завершили национализацию Uniper, правительству тем самым перешло 99% акций.
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