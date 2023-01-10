Глава и операционный директор Uniper объявили об уходе
Глава немецкой Uniper Маубах и операционный директор компании Брайсон объявили об уходе
Логотип компании Uniper. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава (CEO) немецкой Uniper Клаус-Дитер Маубах и операционный директор (COO) Дэвид Брайсон объявили об уходе из компании после завершения процесса национализации, следует из релиза Uniper.
"Клаус-Дитер Маубах и Дэвид Брайсон объявили об уходе из Uniper", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Маубах воспользуется особым правом на увольнение и подаст в отставку с поста члена правления Uniper SE в этом году в связи с национализацией компании. Дэвид Брайсон также воспользовался особым правом на увольнение. Оба директора продолжат исполнять обязанности, пока не будет назначена подходящая замена, говорится в релизе.
Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников. В декабре власти ФРГ завершили национализацию Uniper, правительству тем самым перешло 99% акций.
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