https://ria.ru/20230110/uniper-1843884117.html

Глава и операционный директор Uniper объявили об уходе

Глава и операционный директор Uniper объявили об уходе - РИА Новости, 10.01.2023

Глава и операционный директор Uniper объявили об уходе

Глава (CEO) немецкой Uniper Клаус-Дитер Маубах и операционный директор (COO) Дэвид Брайсон объявили об уходе из компании после завершения процесса... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:34

2023-01-10T13:34

2023-01-10T13:34

экономика

германия

европа

uniper

в мире

природный газ

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава (CEO) немецкой Uniper Клаус-Дитер Маубах и операционный директор (COO) Дэвид Брайсон объявили об уходе из компании после завершения процесса национализации, следует из релиза Uniper. Отмечается, что Маубах воспользуется особым правом на увольнение и подаст в отставку с поста члена правления Uniper SE в этом году в связи с национализацией компании. Дэвид Брайсон также воспользовался особым правом на увольнение. Оба директора продолжат исполнять обязанности, пока не будет назначена подходящая замена, говорится в релизе. Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников. В декабре власти ФРГ завершили национализацию Uniper, правительству тем самым перешло 99% акций.

https://ria.ru/20230103/gaz-1842949864.html

германия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, германия, европа, uniper, в мире, природный газ