https://ria.ru/20230110/ukraina-1843995880.html

В США раскрыли тайный план Вашингтона по Донбассу, который сорвала Россия

В США раскрыли тайный план Вашингтона по Донбассу, который сорвала Россия - РИА Новости, 10.01.2023

В США раскрыли тайный план Вашингтона по Донбассу, который сорвала Россия

Москве удалось помешать США создать плацдарм в Донбассе и на востоке Украины для агрессии против России, рассказал бывший советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T21:04

2023-01-10T21:04

2023-01-10T21:08

политика

россия

донбасс

министерство обороны сша

владимир путин

украина

специальная военная операция на украине

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Москве удалось помешать США создать плацдарм в Донбассе и на востоке Украины для агрессии против России, рассказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в блоге на YouTube.По его словам, Кремль, наблюдая за действиями Запада в соседней стране, был вынужден действовать превентивно и нейтрализовать угрозу для своей территории.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230110/zelenskiy-1843951271.html

россия

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, донбасс, министерство обороны сша, владимир путин, украина, в мире