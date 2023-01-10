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В США раскрыли тайный план Вашингтона по Донбассу, который сорвала Россия - РИА Новости, 10.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/ukraina-1843995880.html
В США раскрыли тайный план Вашингтона по Донбассу, который сорвала Россия
В США раскрыли тайный план Вашингтона по Донбассу, который сорвала Россия - РИА Новости, 10.01.2023
В США раскрыли тайный план Вашингтона по Донбассу, который сорвала Россия
Москве удалось помешать США создать плацдарм в Донбассе и на востоке Украины для агрессии против России, рассказал бывший советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T21:04
2023-01-10T21:08
политика
россия
донбасс
министерство обороны сша
владимир путин
украина
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Москве удалось помешать США создать плацдарм в Донбассе и на востоке Украины для агрессии против России, рассказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в блоге на YouTube.По его словам, Кремль, наблюдая за действиями Запада в соседней стране, был вынужден действовать превентивно и нейтрализовать угрозу для своей территории.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230110/zelenskiy-1843951271.html
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политика, россия, донбасс, министерство обороны сша, владимир путин, украина, в мире
Политика, Россия, Донбасс, Министерство обороны США, Владимир Путин, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире
21:04 10.01.2023 (обновлено: 21:08 10.01.2023)
 
В США раскрыли тайный план Вашингтона по Донбассу, который сорвала Россия

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США создавали в Донбассе плацдарм для удара по России

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Москве удалось помешать США создать плацдарм в Донбассе и на востоке Украины для агрессии против России, рассказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в блоге на YouTube.

"Мы работали годами, чтобы построить колоссальную армию из ста тысяч человек лишь с одной целью: нанести удар по России и превратить Восточную Украину в платформу (для этого. — Прим. ред.)", — заявил военный.

По его словам, Кремль, наблюдая за действиями Запада в соседней стране, был вынужден действовать превентивно и нейтрализовать угрозу для своей территории.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияДонбассМинистерство обороны СШАВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
 
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