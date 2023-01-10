https://ria.ru/20230110/ukraina-1843890240.html

СБУ сочла главу епархии канонической УПЦ угрозой нацбезопасности Украины

СБУ сочла главу епархии канонической УПЦ угрозой нацбезопасности Украины - РИА Новости, 10.01.2023

СБУ сочла главу епархии канонической УПЦ угрозой нацбезопасности Украины

СБУ обвинила главу епархии канонической Украинской православной церкви в Винницкой области в оправдании российской спецоперации, говорится в Telegram-канале... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:58

2023-01-10T13:58

2023-01-10T15:15

украина

винницкая область

россия

служба безопасности украины

ситуация вокруг упц

в мире

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. СБУ обвинила главу епархии канонической Украинской православной церкви в Винницкой области в оправдании российской спецоперации, говорится в Telegram-канале ведомства.Во время обысков по месту его жительства и в религиозных сооружениях силовики обнаружили компьютерную технику и телефоны с доказательствами преступных действий, а также агитационную литературу, заявили в СБУ.Митрополиту грозит до восьми лет лишения свободы.Действия подозреваемого квалифицировали по четырем статьям:В прошлом году Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти в разных регионах Украины запретили деятельность религиозной организации, а в парламент внесли законопроект о ее фактическом запрете в стране. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции.Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230106/obysk-1843243781.html

https://ria.ru/20221229/obyski-1842183942.html

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винницкая область

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, винницкая область, россия, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, в мире