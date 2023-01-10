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СБУ сочла главу епархии канонической УПЦ угрозой нацбезопасности Украины - РИА Новости, 10.01.2023
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СБУ сочла главу епархии канонической УПЦ угрозой нацбезопасности Украины
СБУ сочла главу епархии канонической УПЦ угрозой нацбезопасности Украины - РИА Новости, 10.01.2023
СБУ сочла главу епархии канонической УПЦ угрозой нацбезопасности Украины
СБУ обвинила главу епархии канонической Украинской православной церкви в Винницкой области в оправдании российской спецоперации, говорится в Telegram-канале... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:58
2023-01-10T15:15
украина
винницкая область
россия
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
в мире
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. СБУ обвинила главу епархии канонической Украинской православной церкви в Винницкой области в оправдании российской спецоперации, говорится в Telegram-канале ведомства.Во время обысков по месту его жительства и в религиозных сооружениях силовики обнаружили компьютерную технику и телефоны с доказательствами преступных действий, а также агитационную литературу, заявили в СБУ.Митрополиту грозит до восьми лет лишения свободы.Действия подозреваемого квалифицировали по четырем статьям:В прошлом году Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти в разных регионах Украины запретили деятельность религиозной организации, а в парламент внесли законопроект о ее фактическом запрете в стране. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции.Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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украина, винницкая область, россия, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, в мире
Украина, Винницкая область, Россия, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
13:58 10.01.2023 (обновлено: 15:15 10.01.2023)
 
СБУ сочла главу епархии канонической УПЦ угрозой нацбезопасности Украины

СБУ сочла главу епархии канонической УПЦ в Винницкой области угрозой нацбезопасности

© Фото : СБУОбыск по месту жительства главы епархии канонической Украинской православной церкви в Винницкой области
Обыск по месту жительства главы епархии канонической Украинской православной церкви в Винницкой области - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : СБУ
Обыск по месту жительства главы епархии канонической Украинской православной церкви в Винницкой области
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. СБУ обвинила главу епархии канонической Украинской православной церкви в Винницкой области в оправдании российской спецоперации, говорится в Telegram-канале ведомства.
"Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины главы епархии УПЦ в Винницкой области, который публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины. Обвинительный акт направлен в суд", — указано в сообщении.
Во время обысков по месту его жительства и в религиозных сооружениях силовики обнаружили компьютерную технику и телефоны с доказательствами преступных действий, а также агитационную литературу, заявили в СБУ.
Митрополиту грозит до восьми лет лишения свободы.
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
6 января, 11:11Специальная военная операция на Украине
СБУ заявила, что нашла прокремлевскую литературу при обысках храмов УПЦ
Действия подозреваемого квалифицировали по четырем статьям:
  • действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;
  • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам;
  • оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.
В прошлом году Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти в разных регионах Украины запретили деятельность религиозной организации, а в парламент внесли законопроект о ее фактическом запрете в стране. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции.
Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Сотрудники СБУ во время обысков на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области. 29 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 13:24Религия
СБУ проводит обыски на семи объектах канонической УПЦ в Хмельницкой области
 
УкраинаВинницкая областьРоссияСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦВ мире
 
 
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