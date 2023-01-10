https://ria.ru/20230110/ukraina-1843877698.html

США и НАТО косвенно принимают участие в конфликте на Украине, заявил Песков

США и НАТО косвенно принимают участие в конфликте на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 10.01.2023

США и НАТО косвенно принимают участие в конфликте на Украине, заявил Песков

США и НАТО опосредованно и косвенно принимают участие в конфликте на Украине, накачивая Киев вооружением, технологиями и разведданными, заявил журналистам... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:12

2023-01-10T13:12

2023-01-10T13:16

николай патрушев

сша

украина

киев

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_40f682906d641812f7affafe20f1b3bd.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. США и НАТО опосредованно и косвенно принимают участие в конфликте на Украине, накачивая Киев вооружением, технологиями и разведданными, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Опосредованно, косвенно и НАТО, и США, безусловно, принимают участие в этом конфликте. Хотя и НАТО в целом, имеется ввиду Брюссель, и Вашингтон, имеется ввиду Вашингтон на самых различных уровнях власти, старательно подчеркивают, что никоим образом не собираются становиться стороной конфликта. Но де-факто они уже стали косвенной стороной этого конфликта, накачивая Украину вооружениями, технологиями, разведывательной информацией и так далее, и тому подобное. Здесь очевидна их вовлеченность в этот конфликт", - сказал Песков. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что "события на Украине – это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией". На вопрос о том, не подталкивают ли подобные заявления страны Запада к наращиванию помощи Украине, Песков ответил, что Кремлю так не кажется. "В данном случае Патрушев констатирует реальное положение дел. Вряд ли что-то может более спровоцировать НАТО и США на наращивание поставок. Мы видим, что наращивание поставок идет ежедневно. Изменяются в сторону усложнения и усиления боевые характеристики поставляемых вооружений, их количественные параметры, боеприпасы, номенклатура и так далее, и тому подобное. Интенсифицируется процесс обучения украинских военных. Все это нами тщательно фиксируется и все это является ничем иным, как косвенным вовлечением этих стран в конфликт. Это не предположение, это абсолютная констатация, и с этим нельзя спорить", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20230109/ukraina-1843638218.html

https://ria.ru/20230109/ukraina-1843738799.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

николай патрушев, сша, украина, киев, нато