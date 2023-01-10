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США и НАТО косвенно принимают участие в конфликте на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 10.01.2023
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США и НАТО косвенно принимают участие в конфликте на Украине, заявил Песков
США и НАТО косвенно принимают участие в конфликте на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 10.01.2023
США и НАТО косвенно принимают участие в конфликте на Украине, заявил Песков
США и НАТО опосредованно и косвенно принимают участие в конфликте на Украине, накачивая Киев вооружением, технологиями и разведданными, заявил журналистам... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:12
2023-01-10T13:16
николай патрушев
сша
украина
киев
нато
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. США и НАТО опосредованно и косвенно принимают участие в конфликте на Украине, накачивая Киев вооружением, технологиями и разведданными, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Опосредованно, косвенно и НАТО, и США, безусловно, принимают участие в этом конфликте. Хотя и НАТО в целом, имеется ввиду Брюссель, и Вашингтон, имеется ввиду Вашингтон на самых различных уровнях власти, старательно подчеркивают, что никоим образом не собираются становиться стороной конфликта. Но де-факто они уже стали косвенной стороной этого конфликта, накачивая Украину вооружениями, технологиями, разведывательной информацией и так далее, и тому подобное. Здесь очевидна их вовлеченность в этот конфликт", - сказал Песков. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что "события на Украине – это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией". На вопрос о том, не подталкивают ли подобные заявления страны Запада к наращиванию помощи Украине, Песков ответил, что Кремлю так не кажется. "В данном случае Патрушев констатирует реальное положение дел. Вряд ли что-то может более спровоцировать НАТО и США на наращивание поставок. Мы видим, что наращивание поставок идет ежедневно. Изменяются в сторону усложнения и усиления боевые характеристики поставляемых вооружений, их количественные параметры, боеприпасы, номенклатура и так далее, и тому подобное. Интенсифицируется процесс обучения украинских военных. Все это нами тщательно фиксируется и все это является ничем иным, как косвенным вовлечением этих стран в конфликт. Это не предположение, это абсолютная констатация, и с этим нельзя спорить", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20230109/ukraina-1843638218.html
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николай патрушев, сша, украина, киев, нато
Николай Патрушев, США, Украина, Киев, НАТО
13:12 10.01.2023 (обновлено: 13:16 10.01.2023)
 
США и НАТО косвенно принимают участие в конфликте на Украине, заявил Песков

Песков: США и НАТО косвенно участвуют в конфликте на Украине, накачивая Киев вооружением

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777 в Херсонской области
Украинские военные с гаубицей M777 в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777 в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. США и НАТО опосредованно и косвенно принимают участие в конфликте на Украине, накачивая Киев вооружением, технологиями и разведданными, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Опосредованно, косвенно и НАТО, и США, безусловно, принимают участие в этом конфликте. Хотя и НАТО в целом, имеется ввиду Брюссель, и Вашингтон, имеется ввиду Вашингтон на самых различных уровнях власти, старательно подчеркивают, что никоим образом не собираются становиться стороной конфликта. Но де-факто они уже стали косвенной стороной этого конфликта, накачивая Украину вооружениями, технологиями, разведывательной информацией и так далее, и тому подобное. Здесь очевидна их вовлеченность в этот конфликт", - сказал Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 13:09Специальная военная операция на Украине
ЕС и НАТО вкачали в Украину десятки миллиардов долларов, заявил Песков
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что "события на Украине – это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией". На вопрос о том, не подталкивают ли подобные заявления страны Запада к наращиванию помощи Украине, Песков ответил, что Кремлю так не кажется.
"В данном случае Патрушев констатирует реальное положение дел. Вряд ли что-то может более спровоцировать НАТО и США на наращивание поставок. Мы видим, что наращивание поставок идет ежедневно. Изменяются в сторону усложнения и усиления боевые характеристики поставляемых вооружений, их количественные параметры, боеприпасы, номенклатура и так далее, и тому подобное. Интенсифицируется процесс обучения украинских военных. Все это нами тщательно фиксируется и все это является ничем иным, как косвенным вовлечением этих стран в конфликт. Это не предположение, это абсолютная констатация, и с этим нельзя спорить", - подчеркнул Песков.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 18:15Специальная военная операция на Украине
Посол Украины в Лондоне посетовал на просроченное оружие с Запада
 
Николай ПатрушевСШАУкраинаКиевНАТО
 
 
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