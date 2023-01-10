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Генераторы не решат проблему энергобезопасности Украины, считает эксперт - РИА Новости, 10.01.2023
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Генераторы не решат проблему энергобезопасности Украины, считает эксперт
Генераторы не решат проблему энергобезопасности Украины, считает эксперт - РИА Новости, 10.01.2023
Генераторы не решат проблему энергобезопасности Украины, считает эксперт
Установка бензиновых и дизельных генераторов, которые сейчас массово закупаются для предприятий, нерентабельна и в перспективе не решает вопрос... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:08
2023-01-10T12:15
экономика
украина
жкх
в мире
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Установка бензиновых и дизельных генераторов, которые сейчас массово закупаются для предприятий, нерентабельна и в перспективе не решает вопрос энергобезопасности Украины, заявил председатель правления "Биоэнергетической ассоциации Украины" Георгий Гелетуха. "Промышленные дизельные генераторы мощностью 0,1-5 МВт покупает бизнес для непрерывного энергообеспечения технологических процессов. Значительная часть такого оборудования передается Украине в качестве технической помощи и устанавливается на объектах критической инфраструктуры. Прогнозирую, что они (генераторы - ред.) будут остановлены из-за экономической и экологической неконкурентности их эксплуатации", - написал Гелетуха в своей колонке издания "Экономическая правда". По его словам, в перспективе после возобновления стабильного централизованного энергоснабжения "огромные инвестиции", которые были заложены в их приобретение, останутся неокупленными. По его мнению, наиболее целесообразно строительство газопоршневых электростанций мощностью 0,5-2 МВт на базе котельных централизованного теплоснабжения. Эксперт отметил, что котельные, к которым подведен газ, являются объектами критической инфраструктуры и будут востребованы и после прекращения военного положения.
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835471982.html
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экономика, украина, жкх, в мире
Экономика, Украина, ЖКХ, В мире
12:08 10.01.2023 (обновлено: 12:15 10.01.2023)
 
Генераторы не решат проблему энергобезопасности Украины, считает эксперт

Эксперт Гелетуха: промышленные генераторы не решат проблему энергобезопасности Украины

© РИА Новости / Александр ПолегенькоГенератор
Генератор - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
Генератор. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Установка бензиновых и дизельных генераторов, которые сейчас массово закупаются для предприятий, нерентабельна и в перспективе не решает вопрос энергобезопасности Украины, заявил председатель правления "Биоэнергетической ассоциации Украины" Георгий Гелетуха.
"Промышленные дизельные генераторы мощностью 0,1-5 МВт покупает бизнес для непрерывного энергообеспечения технологических процессов. Значительная часть такого оборудования передается Украине в качестве технической помощи и устанавливается на объектах критической инфраструктуры. Прогнозирую, что они (генераторы - ред.) будут остановлены из-за экономической и экологической неконкурентности их эксплуатации", - написал Гелетуха в своей колонке издания "Экономическая правда".
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря 2022, 10:32Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщают, что в стране начали воровать генераторы
По его словам, в перспективе после возобновления стабильного централизованного энергоснабжения "огромные инвестиции", которые были заложены в их приобретение, останутся неокупленными. По его мнению, наиболее целесообразно строительство газопоршневых электростанций мощностью 0,5-2 МВт на базе котельных централизованного теплоснабжения. Эксперт отметил, что котельные, к которым подведен газ, являются объектами критической инфраструктуры и будут востребованы и после прекращения военного положения.
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