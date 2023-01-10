https://ria.ru/20230110/tsifrovizatsiya-1843855662.html
Уровень цифровой грамотности россиян планируют повысить до 75 процентов
Уровень цифровой грамотности россиян планируют повысить до 75 процентов - РИА Новости, 10.01.2023
Уровень цифровой грамотности россиян планируют повысить до 75 процентов
Минцифры России рассчитывает к 2024 году довести уровень цифровой грамотности жителей страны до 75%, одним из проектов по достижению данной цели станет новый... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:11
2023-01-10T12:11
2023-01-10T12:12
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минцифры России рассчитывает к 2024 году довести уровень цифровой грамотности жителей страны до 75%, одним из проектов по достижению данной цели станет новый сезон просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности "Цифровой ликбез", проводимый VK и АНО "Цифровая экономика", сообщает пресс-служба VK. "Минцифры РФ постоянно ведет работу по повышению уровня цифровой грамотности населения нашей страны: к 2024 году этот показатель должен быть доведен до 75%. В рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" уже реализуется множество проектов для усиления цифровых компетенций", - сказала директор департамента координации программ и проектов Минцифры Татьяна Трубникова, слова которой приводятся в сообщении. Отмечается, что VK и АНО "Цифровая экономика" при поддержке Минпросвещения и Минцифры запускают новый сезон всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности "Цифровой ликбез". "Цифровой ликбез" с помощью образовательных видеороликов научит школьников азам цифровой грамотности и правилам кибербезопасности в современном мире. В роликах расскажут, как распознать фишинговую ссылку, защитить личную информацию в сети или как правильно действовать, столкнувшись с кибербуллингом", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230106/zhelanie-1843239294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии
Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Технологии
12:11 10.01.2023 (обновлено: 12:12 10.01.2023)
Уровень цифровой грамотности россиян планируют повысить до 75 процентов
Минцифры к 2024 году хочет довести уровень цифровой грамотности россиян до 75 процентов
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минцифры России рассчитывает к 2024 году довести уровень цифровой грамотности жителей страны до 75%, одним из проектов по достижению данной цели станет новый сезон просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности "Цифровой ликбез", проводимый VK и АНО "Цифровая экономика", сообщает пресс-служба VK.
"Минцифры РФ постоянно ведет работу по повышению уровня цифровой грамотности населения нашей страны: к 2024 году этот показатель должен быть доведен до 75%. В рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" уже реализуется множество проектов для усиления цифровых компетенций", - сказала директор департамента координации программ и проектов Минцифры
Татьяна Трубникова, слова которой приводятся в сообщении.
Отмечается, что VK и АНО "Цифровая экономика" при поддержке Минпросвещения и Минцифры запускают новый сезон всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности "Цифровой ликбез".
"Цифровой ликбез" с помощью образовательных видеороликов научит школьников азам цифровой грамотности и правилам кибербезопасности в современном мире. В роликах расскажут, как распознать фишинговую ссылку, защитить личную информацию в сети или как правильно действовать, столкнувшись с кибербуллингом", - отмечается в сообщении.