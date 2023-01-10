19:58 10.01.2023 (обновлено: 20:16 10.01.2023)
Дилеры не зафиксировали традиционного роста цен на легковые автомобили
Российские автодилеры не зафиксировали традиционный рост цен на легковушки с начала года
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкАвтомобиль Haval F7x в шоуруме дилерского центра "Фаворит Моторс"
Автомобиль Haval F7x в шоуруме дилерского центра "Фаворит Моторс". Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские дилеры не фиксировали традиционного роста цен на новые легковые автомобили c начала года, хотя китайские бренды сократили размеры скидок, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли. В предыдущие годы цены на новые автомобили в начале года повышались, как правило, примерно на 1-3%.
"Основной скачок цен на легковые автомобили был в первом квартале прошлого года, и сейчас роста не наблюдается. Однако имеет место быть сокращение скидок у тех же китайских брендов", - сообщили в ассоциации "Российские автомобильные дилеры".
"Прайс на те автомобили, которые есть в наличии или находятся в пути, не поднимался, однако закупка идет уже по более высоким ценам, не исключено, что следующие поставки будут дороже", - отметил замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Алексей Стариков.
Как отметил директор по сервису "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов, часть автопроизводителей заявляли о намерении повысить цены в 2023 году на 7%, но пока официальной информации об их повышении не поступало.
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