https://ria.ru/20230110/tseny-1843988858.html

Дилеры не зафиксировали традиционного роста цен на легковые автомобили

Дилеры не зафиксировали традиционного роста цен на легковые автомобили - РИА Новости, 10.01.2023

Дилеры не зафиксировали традиционного роста цен на легковые автомобили

Российские дилеры не фиксировали традиционного роста цен на новые легковые автомобили c начала года, хотя китайские бренды сократили размеры скидок, сообщили... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T19:58

2023-01-10T19:58

2023-01-10T20:16

экономика

авто

российские автомобильные дилеры

авилон

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские дилеры не фиксировали традиционного роста цен на новые легковые автомобили c начала года, хотя китайские бренды сократили размеры скидок, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли. В предыдущие годы цены на новые автомобили в начале года повышались, как правило, примерно на 1-3%. "Прайс на те автомобили, которые есть в наличии или находятся в пути, не поднимался, однако закупка идет уже по более высоким ценам, не исключено, что следующие поставки будут дороже", - отметил замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Алексей Стариков. Как отметил директор по сервису "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов, часть автопроизводителей заявляли о намерении повысить цены в 2023 году на 7%, но пока официальной информации об их повышении не поступало.

https://ria.ru/20221230/avto-1842411982.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, российские автомобильные дилеры, авилон , россия