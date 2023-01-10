https://ria.ru/20230110/tseny-1843893071.html

Путин призвал ФАС контролировать цены

Путин призвал ФАС контролировать цены - РИА Новости, 10.01.2023

Путин призвал ФАС контролировать цены

Инфляция в России снижается, однако контроль за ценами сейчас особенно важен, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Федеральной антимонопольной... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:14

2023-01-10T14:14

2023-01-10T15:21

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f36c53971542f4583e2b436a447294dd.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Инфляция в России снижается, однако контроль за ценами сейчас особенно важен, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским. "На данный момент всё-таки мы в определённых рамках держим и инфляцию, она у нас снижается, имеет тенденцию к понижению", - сказал Путин. Он добавил, что "у Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них – это контроль за ценами". "Сейчас это особенно важно", - подытожил президент. В прошлом году инфляция в России достигла пика в апреле, когда она, по оценке Росстата, составила 17,83% в годовом выражении. По последним официальным данным - от Минэкономразвития, по состоянию на 26 декабря показатель замедлился до 12,19%.

https://ria.ru/20221230/ekonomika-1842403101.html

https://ria.ru/20230109/tseny-1843565027.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)