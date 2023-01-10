https://ria.ru/20230110/tseny-1843893071.html
Путин призвал ФАС контролировать цены
Путин призвал ФАС контролировать цены - РИА Новости, 10.01.2023
Путин призвал ФАС контролировать цены
Инфляция в России снижается, однако контроль за ценами сейчас особенно важен, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Федеральной антимонопольной... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:14
2023-01-10T14:14
2023-01-10T15:21
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f36c53971542f4583e2b436a447294dd.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Инфляция в России снижается, однако контроль за ценами сейчас особенно важен, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским. "На данный момент всё-таки мы в определённых рамках держим и инфляцию, она у нас снижается, имеет тенденцию к понижению", - сказал Путин. Он добавил, что "у Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них – это контроль за ценами". "Сейчас это особенно важно", - подытожил президент. В прошлом году инфляция в России достигла пика в апреле, когда она, по оценке Росстата, составила 17,83% в годовом выражении. По последним официальным данным - от Минэкономразвития, по состоянию на 26 декабря показатель замедлился до 12,19%.
https://ria.ru/20221230/ekonomika-1842403101.html
https://ria.ru/20230109/tseny-1843565027.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d943617684016769dbc54a3d369b7abf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
14:14 10.01.2023 (обновлено: 15:21 10.01.2023)
Путин призвал ФАС контролировать цены
Путин на встрече с главой ФАС Шаскольским заявил о важности контроля за ценами