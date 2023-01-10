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Путин призвал ФАС контролировать цены - РИА Новости, 10.01.2023
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Путин призвал ФАС контролировать цены
Путин призвал ФАС контролировать цены - РИА Новости, 10.01.2023
Путин призвал ФАС контролировать цены
Инфляция в России снижается, однако контроль за ценами сейчас особенно важен, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Федеральной антимонопольной... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:14
2023-01-10T15:21
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Инфляция в России снижается, однако контроль за ценами сейчас особенно важен, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским. "На данный момент всё-таки мы в определённых рамках держим и инфляцию, она у нас снижается, имеет тенденцию к понижению", - сказал Путин. Он добавил, что "у Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них – это контроль за ценами". "Сейчас это особенно важно", - подытожил президент. В прошлом году инфляция в России достигла пика в апреле, когда она, по оценке Росстата, составила 17,83% в годовом выражении. По последним официальным данным - от Минэкономразвития, по состоянию на 26 декабря показатель замедлился до 12,19%.
https://ria.ru/20221230/ekonomika-1842403101.html
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
14:14 10.01.2023 (обновлено: 15:21 10.01.2023)
 
Путин призвал ФАС контролировать цены

Путин на встрече с главой ФАС Шаскольским заявил о важности контроля за ценами

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Инфляция в России снижается, однако контроль за ценами сейчас особенно важен, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским.
"На данный момент всё-таки мы в определённых рамках держим и инфляцию, она у нас снижается, имеет тенденцию к понижению", - сказал Путин.
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30 декабря 2022, 10:16
Экономист объяснил "странность" инфляции в России
Он добавил, что "у Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них – это контроль за ценами".
"Сейчас это особенно важно", - подытожил президент.
В прошлом году инфляция в России достигла пика в апреле, когда она, по оценке Росстата, составила 17,83% в годовом выражении. По последним официальным данным - от Минэкономразвития, по состоянию на 26 декабря показатель замедлился до 12,19%.
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 06:56
Россия в октябре была на 50-м месте в мире по уровню роста цен
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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