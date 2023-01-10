https://ria.ru/20230110/traur-1843809538.html

В Ненецком округе объявили траур из-за аварии с самолетом Ан-2

В Ненецком округе объявили траур из-за аварии с самолетом Ан-2 - РИА Новости, 10.01.2023

В Ненецком округе объявили траур из-за аварии с самолетом Ан-2

Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный объявил вторник днем траура в регионе из-за крушения самолета Ан-2, в результате которого погибли два человека. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T09:20

2023-01-10T09:20

2023-01-10T09:54

ан-2

происшествия

ненецкий автономный округ

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МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный объявил вторник днем траура в регионе из-за крушения самолета Ан-2, в результате которого погибли два человека."Трагедия, которая случилась с самолётом Ан-2, болью отозвалась в сердце каждого жителя нашего округа…. В память о погибших сегодняшний день в Ненецком автономном округе объявляю днём траура", - написал Бездудный в своем Telegram-канале.Глава региона выразил искренние соболезнования семьям погибших и пообещал, что округ не оставит их в беде и окажет всю необходимую помощь.В понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. На борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров, погибли двое – пилот и пассажирка, остальные доставлены в Каратайку, где им оказывается помощь. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Вероятной причиной жесткой посадки могло стать непрогнозируемое сильное обледенение.

https://ria.ru/20230110/samolet-1843808281.html

ненецкий автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ан-2, происшествия, ненецкий автономный округ