09:20 10.01.2023 (обновлено: 09:54 10.01.2023)
В Ненецком округе объявили траур из-за аварии с самолетом Ан-2
Губернатор НАО Бездудный объявил день траура из-за аварии с самолетом Ан-2
© Фото : СК РФКрушение самолета Ан-2 недалеко от поселка Каратайка в Заполярном районе Ненецкого АО
© Фото : СК РФ
Крушение самолета Ан-2 недалеко от поселка Каратайка в Заполярном районе Ненецкого АО
МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный объявил вторник днем траура в регионе из-за крушения самолета Ан-2, в результате которого погибли два человека.
"Трагедия, которая случилась с самолётом Ан-2, болью отозвалась в сердце каждого жителя нашего округа…. В память о погибших сегодняшний день в Ненецком автономном округе объявляю днём траура", - написал Бездудный в своем Telegram-канале.
Глава региона выразил искренние соболезнования семьям погибших и пообещал, что округ не оставит их в беде и окажет всю необходимую помощь.
В понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. На борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров, погибли двое – пилот и пассажирка, остальные доставлены в Каратайку, где им оказывается помощь. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Вероятной причиной жесткой посадки могло стать непрогнозируемое сильное обледенение.