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В Ненецком округе объявили траур из-за аварии с самолетом Ан-2 - РИА Новости, 10.01.2023
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В Ненецком округе объявили траур из-за аварии с самолетом Ан-2
В Ненецком округе объявили траур из-за аварии с самолетом Ан-2 - РИА Новости, 10.01.2023
В Ненецком округе объявили траур из-за аварии с самолетом Ан-2
Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный объявил вторник днем траура в регионе из-за крушения самолета Ан-2, в результате которого погибли два человека. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T09:20
2023-01-10T09:54
ан-2
происшествия
ненецкий автономный округ
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МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный объявил вторник днем траура в регионе из-за крушения самолета Ан-2, в результате которого погибли два человека."Трагедия, которая случилась с самолётом Ан-2, болью отозвалась в сердце каждого жителя нашего округа…. В память о погибших сегодняшний день в Ненецком автономном округе объявляю днём траура", - написал Бездудный в своем Telegram-канале.Глава региона выразил искренние соболезнования семьям погибших и пообещал, что округ не оставит их в беде и окажет всю необходимую помощь.В понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. На борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров, погибли двое – пилот и пассажирка, остальные доставлены в Каратайку, где им оказывается помощь. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Вероятной причиной жесткой посадки могло стать непрогнозируемое сильное обледенение.
https://ria.ru/20230110/samolet-1843808281.html
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ан-2, происшествия, ненецкий автономный округ
Ан-2, Происшествия, Ненецкий автономный округ
09:20 10.01.2023 (обновлено: 09:54 10.01.2023)
 
В Ненецком округе объявили траур из-за аварии с самолетом Ан-2

Губернатор НАО Бездудный объявил день траура из-за аварии с самолетом Ан-2

© Фото : СК РФКрушение самолета Ан-2 недалеко от поселка Каратайка в Заполярном районе Ненецкого АО
Крушение самолета Ан-2 недалеко от поселка Каратайка в Заполярном районе Ненецкого АО - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : СК РФ
Крушение самолета Ан-2 недалеко от поселка Каратайка в Заполярном районе Ненецкого АО
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МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный объявил вторник днем траура в регионе из-за крушения самолета Ан-2, в результате которого погибли два человека.
"Трагедия, которая случилась с самолётом Ан-2, болью отозвалась в сердце каждого жителя нашего округа…. В память о погибших сегодняшний день в Ненецком автономном округе объявляю днём траура", - написал Бездудный в своем Telegram-канале.
Глава региона выразил искренние соболезнования семьям погибших и пообещал, что округ не оставит их в беде и окажет всю необходимую помощь.
В понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. На борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров, погибли двое – пилот и пассажирка, остальные доставлены в Каратайку, где им оказывается помощь. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Вероятной причиной жесткой посадки могло стать непрогнозируемое сильное обледенение.
Самолет Cessna, у которого при посадке в аэропорту Хабаровска произошло повреждение стойки шасси. 10 января 2023 - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
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Ан-2ПроисшествияНенецкий автономный округ
 
 
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