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Трамп поинтересовался, будет ли обыск у Байдена - РИА Новости, 10.01.2023
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Трамп поинтересовался, будет ли обыск у Байдена
Трамп поинтересовался, будет ли обыск у Байдена - РИА Новости, 10.01.2023
Трамп поинтересовался, будет ли обыск у Байдена
Бывший президент США Дональд Трамп поинтересовался, проведет ли ФБР обыски в домах нынешнего президента Джо Байдена на фоне обнаружения секретных документов в... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:18
2023-01-10T12:18
в мире
джо байден
дональд трамп
барак обама
сша
вашингтон (штат)
фбр
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп поинтересовался, проведет ли ФБР обыски в домах нынешнего президента Джо Байдена на фоне обнаружения секретных документов в офисе аналитической организации в Вашингтоне, сообщает CNN со ссылкой на публикацию политика в социальной сети Truth Social. Ранее Белый дом признал, что Байден три года пользовался офисными помещениями в Вашингтоне, где нашли секретные документы времен его вице-президентства в администрации Барака Обамы. Материалы обнаружили личные юристы Байдена, когда разбирали вещи, чтобы освободить офис в "Байден Пенн центре" - аналитической организации в Вашингтоне. "Когда ФБР собирается обыскать множество домов Джо Байдена, возможно, даже Белый дом? Эти документы, определенно, не были рассекречены", - передает слова Трампа в социальной сети телеканал CNN. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении бывшего президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.
https://ria.ru/20230110/bayden-1843792504.html
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в мире, джо байден, дональд трамп, барак обама, сша, вашингтон (штат), фбр
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, Барак Обама, США, Вашингтон (штат), ФБР
12:18 10.01.2023
 
Трамп поинтересовался, будет ли обыск у Байдена

Трамп поинтересовался, будет ли обыск у Байдена после обнаружения секретных документов

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп поинтересовался, проведет ли ФБР обыски в домах нынешнего президента Джо Байдена на фоне обнаружения секретных документов в офисе аналитической организации в Вашингтоне, сообщает CNN со ссылкой на публикацию политика в социальной сети Truth Social.
Ранее Белый дом признал, что Байден три года пользовался офисными помещениями в Вашингтоне, где нашли секретные документы времен его вице-президентства в администрации Барака Обамы. Материалы обнаружили личные юристы Байдена, когда разбирали вещи, чтобы освободить офис в "Байден Пенн центре" - аналитической организации в Вашингтоне.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
02:41
СМИ: в США обнаружили секретные документы времен вице-президентства Байдена
"Когда ФБР собирается обыскать множество домов Джо Байдена, возможно, даже Белый дом? Эти документы, определенно, не были рассекречены", - передает слова Трампа в социальной сети телеканал CNN.
Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении бывшего президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 01:30
ФБР вплотную подобралось к Трампу
 
В миреДжо БайденДональд ТрампБарак ОбамаСШАВашингтон (штат)ФБР
 
 
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