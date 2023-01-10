https://ria.ru/20230110/tramp-1843858721.html

Трамп поинтересовался, будет ли обыск у Байдена

Трамп поинтересовался, будет ли обыск у Байдена - РИА Новости, 10.01.2023

Трамп поинтересовался, будет ли обыск у Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп поинтересовался, проведет ли ФБР обыски в домах нынешнего президента Джо Байдена на фоне обнаружения секретных документов в... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:18

2023-01-10T12:18

2023-01-10T12:18

в мире

джо байден

дональд трамп

барак обама

сша

вашингтон (штат)

фбр

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп поинтересовался, проведет ли ФБР обыски в домах нынешнего президента Джо Байдена на фоне обнаружения секретных документов в офисе аналитической организации в Вашингтоне, сообщает CNN со ссылкой на публикацию политика в социальной сети Truth Social. Ранее Белый дом признал, что Байден три года пользовался офисными помещениями в Вашингтоне, где нашли секретные документы времен его вице-президентства в администрации Барака Обамы. Материалы обнаружили личные юристы Байдена, когда разбирали вещи, чтобы освободить офис в "Байден Пенн центре" - аналитической организации в Вашингтоне. "Когда ФБР собирается обыскать множество домов Джо Байдена, возможно, даже Белый дом? Эти документы, определенно, не были рассекречены", - передает слова Трампа в социальной сети телеканал CNN. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении бывшего президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.

https://ria.ru/20230110/bayden-1843792504.html

https://ria.ru/20230106/tramp-1843213334.html

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Дарья Буймова

в мире, джо байден, дональд трамп, барак обама, сша, вашингтон (штат), фбр