https://ria.ru/20230110/tramp-1843858721.html
Трамп поинтересовался, будет ли обыск у Байдена
Трамп поинтересовался, будет ли обыск у Байдена - РИА Новости, 10.01.2023
Трамп поинтересовался, будет ли обыск у Байдена
Бывший президент США Дональд Трамп поинтересовался, проведет ли ФБР обыски в домах нынешнего президента Джо Байдена на фоне обнаружения секретных документов в... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:18
2023-01-10T12:18
2023-01-10T12:18
в мире
джо байден
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп поинтересовался, проведет ли ФБР обыски в домах нынешнего президента Джо Байдена на фоне обнаружения секретных документов в офисе аналитической организации в Вашингтоне, сообщает CNN со ссылкой на публикацию политика в социальной сети Truth Social. Ранее Белый дом признал, что Байден три года пользовался офисными помещениями в Вашингтоне, где нашли секретные документы времен его вице-президентства в администрации Барака Обамы. Материалы обнаружили личные юристы Байдена, когда разбирали вещи, чтобы освободить офис в "Байден Пенн центре" - аналитической организации в Вашингтоне. "Когда ФБР собирается обыскать множество домов Джо Байдена, возможно, даже Белый дом? Эти документы, определенно, не были рассекречены", - передает слова Трампа в социальной сети телеканал CNN. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении бывшего президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.
https://ria.ru/20230110/bayden-1843792504.html
https://ria.ru/20230106/tramp-1843213334.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, джо байден, дональд трамп, барак обама, сша, вашингтон (штат), фбр
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, Барак Обама, США, Вашингтон (штат), ФБР
Трамп поинтересовался, будет ли обыск у Байдена
Трамп поинтересовался, будет ли обыск у Байдена после обнаружения секретных документов