https://ria.ru/20230110/teplosnabzhenie-1843855111.html
В Таганроге, Липецке и Находке аварии оставили без тепла 140 жилых домов
В Таганроге, Липецке и Находке аварии оставили без тепла 140 жилых домов - РИА Новости, 10.01.2023
В Таганроге, Липецке и Находке аварии оставили без тепла 140 жилых домов
Порядка 140 жилых домов и 14 социально значимых объектов остались за минувшие сутки без теплоснабжения в Таганроге, Липецке и Находке из-за аварий на... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:09
2023-01-10T12:09
2023-01-10T12:09
происшествия
таганрог
липецк
находка
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россия
смоленск
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Порядка 140 жилых домов и 14 социально значимых объектов остались за минувшие сутки без теплоснабжения в Таганроге, Липецке и Находке из-за аварий на теплотрассах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, без тепла в результате аварий также остались 14 социально значимых объектов, восемь из них - в Таганроге Ростовской области. Всего в жилых домах в трех регионах проживают почти 17 тысяч человек. Собеседник агентства добавил, что за минувшие сутки произошло нарушение холодного водоснабжения в 28 жилых домах во Всеволожском районе Ленинградской области и в Смоленске. Энергоснабжение более 460 жилых домов было нарушено в Мамско-Чуйском районе Иркутской области, аварийно-восстановительные работы там планируется завершить к 15.00 мск вторника.
https://ria.ru/20230110/svet-1843822151.html
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происшествия, таганрог, липецк, находка, жкх, россия, смоленск
Происшествия, Таганрог, Липецк, Находка, ЖКХ, Россия, Смоленск
В Таганроге, Липецке и Находке аварии оставили без тепла 140 жилых домов
Около 140 жилых домов и 14 соцобъектов в Таганроге, Липецке и Находке остались без тепла