https://ria.ru/20230110/teplosnabzhenie-1843855111.html

В Таганроге, Липецке и Находке аварии оставили без тепла 140 жилых домов

В Таганроге, Липецке и Находке аварии оставили без тепла 140 жилых домов - РИА Новости, 10.01.2023

В Таганроге, Липецке и Находке аварии оставили без тепла 140 жилых домов

Порядка 140 жилых домов и 14 социально значимых объектов остались за минувшие сутки без теплоснабжения в Таганроге, Липецке и Находке из-за аварий на... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:09

2023-01-10T12:09

2023-01-10T12:09

происшествия

таганрог

липецк

находка

жкх

россия

смоленск

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Порядка 140 жилых домов и 14 социально значимых объектов остались за минувшие сутки без теплоснабжения в Таганроге, Липецке и Находке из-за аварий на теплотрассах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, без тепла в результате аварий также остались 14 социально значимых объектов, восемь из них - в Таганроге Ростовской области. Всего в жилых домах в трех регионах проживают почти 17 тысяч человек. Собеседник агентства добавил, что за минувшие сутки произошло нарушение холодного водоснабжения в 28 жилых домах во Всеволожском районе Ленинградской области и в Смоленске. Энергоснабжение более 460 жилых домов было нарушено в Мамско-Чуйском районе Иркутской области, аварийно-восстановительные работы там планируется завершить к 15.00 мск вторника.

https://ria.ru/20230110/svet-1843822151.html

таганрог

липецк

находка

россия

смоленск

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, таганрог, липецк, находка, жкх, россия, смоленск