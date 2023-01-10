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В Таганроге, Липецке и Находке аварии оставили без тепла 140 жилых домов - РИА Новости, 10.01.2023
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В Таганроге, Липецке и Находке аварии оставили без тепла 140 жилых домов
В Таганроге, Липецке и Находке аварии оставили без тепла 140 жилых домов - РИА Новости, 10.01.2023
В Таганроге, Липецке и Находке аварии оставили без тепла 140 жилых домов
Порядка 140 жилых домов и 14 социально значимых объектов остались за минувшие сутки без теплоснабжения в Таганроге, Липецке и Находке из-за аварий на... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:09
2023-01-10T12:09
происшествия
таганрог
липецк
находка
жкх
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Порядка 140 жилых домов и 14 социально значимых объектов остались за минувшие сутки без теплоснабжения в Таганроге, Липецке и Находке из-за аварий на теплотрассах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, без тепла в результате аварий также остались 14 социально значимых объектов, восемь из них - в Таганроге Ростовской области. Всего в жилых домах в трех регионах проживают почти 17 тысяч человек. Собеседник агентства добавил, что за минувшие сутки произошло нарушение холодного водоснабжения в 28 жилых домах во Всеволожском районе Ленинградской области и в Смоленске. Энергоснабжение более 460 жилых домов было нарушено в Мамско-Чуйском районе Иркутской области, аварийно-восстановительные работы там планируется завершить к 15.00 мск вторника.
https://ria.ru/20230110/svet-1843822151.html
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происшествия, таганрог, липецк, находка, жкх, россия, смоленск
Происшествия, Таганрог, Липецк, Находка, ЖКХ, Россия, Смоленск
12:09 10.01.2023
 
В Таганроге, Липецке и Находке аварии оставили без тепла 140 жилых домов

Около 140 жилых домов и 14 соцобъектов в Таганроге, Липецке и Находке остались без тепла

© Fotolia / vlad_imir Радиатор отопления
Радиатор отопления - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Fotolia / vlad_imir
Радиатор отопления. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Порядка 140 жилых домов и 14 социально значимых объектов остались за минувшие сутки без теплоснабжения в Таганроге, Липецке и Находке из-за аварий на теплотрассах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"За минувшие сутки произошло нарушение теплоснабжения в 136 жилых домах в Таганроге, Липецке и Находке", - сказал собеседник агентства.
По его словам, без тепла в результате аварий также остались 14 социально значимых объектов, восемь из них - в Таганроге Ростовской области. Всего в жилых домах в трех регионах проживают почти 17 тысяч человек.
Собеседник агентства добавил, что за минувшие сутки произошло нарушение холодного водоснабжения в 28 жилых домах во Всеволожском районе Ленинградской области и в Смоленске. Энергоснабжение более 460 жилых домов было нарушено в Мамско-Чуйском районе Иркутской области, аварийно-восстановительные работы там планируется завершить к 15.00 мск вторника.
Поврежденные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
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В Новгородской области жители нескольких районов остались без света
 
ПроисшествияТаганрогЛипецкНаходкаЖКХРоссияСмоленск
 
 
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