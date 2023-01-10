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Приложение российской деловой соцсети TenChat удалили из App Store - РИА Новости, 10.01.2023
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Приложение российской деловой соцсети TenChat удалили из App Store
Приложение российской деловой соцсети TenChat удалили из App Store - РИА Новости, 10.01.2023
Приложение российской деловой соцсети TenChat удалили из App Store
Приложение российской социальной сети для работы и бизнеса TenChat удалили из App Store, но новая версия приложения уже находится на рассмотрении у... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:17
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технологии
великобритания
apple
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Приложение российской социальной сети для работы и бизнеса TenChat удалили из App Store, но новая версия приложения уже находится на рассмотрении у маркетплейса, сообщили РИА Новости в компании. В декабре источник агентства в компании сказал, что соцсеть получила предупреждение от App Store об удалении приложения из маркетплейса в течение 14 дней за нарушение санкционной политики. Он также отметил, что в соцсети зарегистрировано более 2 миллионов человек. "Приложение российской деловой социальной сети TenChat удалили из App Store. Сейчас новая версия приложения находится на рассмотрении у App Store", - сообщили в компании. В конце сентября многие приложения VK, среди которых "ВКонтакте", VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер" и "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store. Представители Apple объяснили удаление сервисов VK из App Store санкциями со стороны Великобритании. При этом 13 октября приложения вернулись в маркетплейс. TenChat – российская деловая соцсеть для работы и бизнеса, появившаяся в 2021 году.
https://ria.ru/20230110/tiktok-1843773273.html
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технологии, великобритания, apple, россия
Технологии, Великобритания, Apple, Россия
14:17 10.01.2023
 
Приложение российской деловой соцсети TenChat удалили из App Store

Приложение российской деловой соцсети TenChat удалили из App Store, готова новая версия

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСмартфон компании Apple
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Смартфон компании Apple. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Приложение российской социальной сети для работы и бизнеса TenChat удалили из App Store, но новая версия приложения уже находится на рассмотрении у маркетплейса, сообщили РИА Новости в компании.
В декабре источник агентства в компании сказал, что соцсеть получила предупреждение от App Store об удалении приложения из маркетплейса в течение 14 дней за нарушение санкционной политики. Он также отметил, что в соцсети зарегистрировано более 2 миллионов человек.
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"Приложение российской деловой социальной сети TenChat удалили из App Store. Сейчас новая версия приложения находится на рассмотрении у App Store", - сообщили в компании.
В конце сентября многие приложения VK, среди которых "ВКонтакте", VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер" и "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store. Представители Apple объяснили удаление сервисов VK из App Store санкциями со стороны Великобритании. При этом 13 октября приложения вернулись в маркетплейс.
TenChat – российская деловая соцсеть для работы и бизнеса, появившаяся в 2021 году.
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