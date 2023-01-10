https://ria.ru/20230110/tanki-1843816135.html

"Предатели": британцы пришли в ярость из-за возможной отправки танков Киеву

"Предатели": британцы пришли в ярость из-за возможной отправки танков Киеву - РИА Новости, 10.01.2023

"Предатели": британцы пришли в ярость из-за возможной отправки танков Киеву

Читатели британской газеты Daily Mail резко отреагировали на сообщения о возможной передаче Украине танков Challenger 2 на сумму около четырех миллионов фунтов... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T10:12

2023-01-10T10:12

2023-01-10T12:48

в мире

украина

америка

киев

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail резко отреагировали на сообщения о возможной передаче Украине танков Challenger 2 на сумму около четырех миллионов фунтов стерлингов.Многие комментаторы заметили, что британское правительство стало больше заботиться о финансировании и снабжении Киева оружием, чем о собственных гражданах."Налогоплательщики должны иметь право голоса по вопросу, куда идут их деньги", — написал toddis."Бездонная яма денег для мигрантов и войн. Для нас же ничего нет", — возмутился TheUnbeliever."Таким образом это марионеточное правительство тратит миллионы британских налогоплательщиков, снабжая Украину танками, прекрасно зная, что эти деньги никогда не вернутся. Тем временем инфраструктура разваливается из-за отсутствия финансирования. Спасибо миллиону избирателей-консерваторов, помните об этом в следующий раз, когда вы заболеете и вам потребуется лечение в больнице", — призвал SECRET SAM."Спросите британских налогоплательщиков, прежде чем тратить миллионы наших денег. Предатели", — написал Emigrate if you can.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20230110/stryker-1843791855.html

https://ria.ru/20230109/ukraina-1843711256.html

https://ria.ru/20230110/postavki-1843795297.html

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америка

киев

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, америка, киев