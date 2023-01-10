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"Предатели": британцы пришли в ярость из-за возможной отправки танков Киеву - РИА Новости, 10.01.2023
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"Предатели": британцы пришли в ярость из-за возможной отправки танков Киеву
"Предатели": британцы пришли в ярость из-за возможной отправки танков Киеву - РИА Новости, 10.01.2023
"Предатели": британцы пришли в ярость из-за возможной отправки танков Киеву
Читатели британской газеты Daily Mail резко отреагировали на сообщения о возможной передаче Украине танков Challenger 2 на сумму около четырех миллионов фунтов... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T10:12
2023-01-10T12:48
в мире
украина
америка
киев
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail резко отреагировали на сообщения о возможной передаче Украине танков Challenger 2 на сумму около четырех миллионов фунтов стерлингов.Многие комментаторы заметили, что британское правительство стало больше заботиться о финансировании и снабжении Киева оружием, чем о собственных гражданах."Налогоплательщики должны иметь право голоса по вопросу, куда идут их деньги", — написал toddis."Бездонная яма денег для мигрантов и войн. Для нас же ничего нет", — возмутился TheUnbeliever."Таким образом это марионеточное правительство тратит миллионы британских налогоплательщиков, снабжая Украину танками, прекрасно зная, что эти деньги никогда не вернутся. Тем временем инфраструктура разваливается из-за отсутствия финансирования. Спасибо миллиону избирателей-консерваторов, помните об этом в следующий раз, когда вы заболеете и вам потребуется лечение в больнице", — призвал SECRET SAM."Спросите британских налогоплательщиков, прежде чем тратить миллионы наших денег. Предатели", — написал Emigrate if you can.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
https://ria.ru/20230110/stryker-1843791855.html
https://ria.ru/20230109/ukraina-1843711256.html
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в мире, украина, америка, киев
В мире, Украина, Америка, Киев
10:12 10.01.2023 (обновлено: 12:48 10.01.2023)
 
"Предатели": британцы пришли в ярость из-за возможной отправки танков Киеву

Читатели DM пришли в ярость из-за планов Британии отправить Украине танки Challenger 2

© Фото : Maj. Charles CalioОсновной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Maj. Charles Calio
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail резко отреагировали на сообщения о возможной передаче Украине танков Challenger 2 на сумму около четырех миллионов фунтов стерлингов.
Многие комментаторы заметили, что британское правительство стало больше заботиться о финансировании и снабжении Киева оружием, чем о собственных гражданах.
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"Налогоплательщики должны иметь право голоса по вопросу, куда идут их деньги", — написал toddis.
"Бездонная яма денег для мигрантов и войн. Для нас же ничего нет", — возмутился TheUnbeliever.

"Если у Британии есть такие деньги, финансируйте нашу систему здравоохранения и сделайте ее такой же хорошей, как для Сунака и его кабмина! Тогда она была бы лучшей в мире!" — указал deb notts.

"Таким образом это марионеточное правительство тратит миллионы британских налогоплательщиков, снабжая Украину танками, прекрасно зная, что эти деньги никогда не вернутся. Тем временем инфраструктура разваливается из-за отсутствия финансирования. Спасибо миллиону избирателей-консерваторов, помните об этом в следующий раз, когда вы заболеете и вам потребуется лечение в больнице", — призвал SECRET SAM.
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"Спросите британских налогоплательщиков, прежде чем тратить миллионы наших денег. Предатели", — написал Emigrate if you can.

"Наше правительство должно выполнять приказы Америки. Америка говорит "прыгай", Риши уточнит, как высоко прыгать. Скажут — присылайте танки, мы их присылаем. Когда они потребуют людей для обслуживания танков, Риши спросит, сколько надо. Когда Америка скажет отправить людей для обеспечения безопасности обслуживающей бригады, Риши спросит, сколько отправить. Очень скоро у нас будут тысячи "консультантов" и "логистического персонала" на Украине", — отметил CantBargainWithMaths.

На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
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