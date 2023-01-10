https://ria.ru/20230110/t-72-1843959882.html

Медведев прокомментировал отправку модернизированных танков Т-72 Украине

Медведев прокомментировал отправку модернизированных танков Т-72 Украине - РИА Новости, 10.01.2023

Медведев прокомментировал отправку модернизированных танков Т-72 Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя финансирование Западом модернизации танков Т-72 для отправки Украине, заявил, что Россия в вопросах... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:31

2023-01-10T17:31

2023-01-10T17:53

т-72 "урал"

дмитрий медведев

украина

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя финансирование Западом модернизации танков Т-72 для отправки Украине, заявил, что Россия в вопросах производства и ремонта своих танков должна действовать быстрее, настойчивее и эффективнее."Главный вопрос нашего сегодняшнего совещания - это производство, ремонт и поставки танков. Задача действительно актуальная… Обратил сегодня внимание на информацию о том, что наши противники профинансировали модернизацию ста танков Т-72 для того, чтобы поставлять их на Украину из советского наследия… По сути, наши противники занимаются тем же самым", - сказал он на совещании рабочей группы военно-промышленной комиссии."Мы должны действовать быстрее, настойчивее и эффективнее", - добавил он.

https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html

украина

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

т-72 "урал", дмитрий медведев, украина