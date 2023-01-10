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Медведев прокомментировал отправку модернизированных танков Т-72 Украине - РИА Новости, 10.01.2023
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Медведев прокомментировал отправку модернизированных танков Т-72 Украине
Медведев прокомментировал отправку модернизированных танков Т-72 Украине - РИА Новости, 10.01.2023
Медведев прокомментировал отправку модернизированных танков Т-72 Украине
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя финансирование Западом модернизации танков Т-72 для отправки Украине, заявил, что Россия в вопросах... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:31
2023-01-10T17:53
т-72 "урал"
дмитрий медведев
украина
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя финансирование Западом модернизации танков Т-72 для отправки Украине, заявил, что Россия в вопросах производства и ремонта своих танков должна действовать быстрее, настойчивее и эффективнее."Главный вопрос нашего сегодняшнего совещания - это производство, ремонт и поставки танков. Задача действительно актуальная… Обратил сегодня внимание на информацию о том, что наши противники профинансировали модернизацию ста танков Т-72 для того, чтобы поставлять их на Украину из советского наследия… По сути, наши противники занимаются тем же самым", - сказал он на совещании рабочей группы военно-промышленной комиссии."Мы должны действовать быстрее, настойчивее и эффективнее", - добавил он.
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т-72 "урал", дмитрий медведев, украина
Т-72 "Урал", Дмитрий Медведев, Украина
17:31 10.01.2023 (обновлено: 17:53 10.01.2023)
 
Медведев прокомментировал отправку модернизированных танков Т-72 Украине

Медведев призвал действовать быстрее из-за модернизации противниками России танков Т-72

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя финансирование Западом модернизации танков Т-72 для отправки Украине, заявил, что Россия в вопросах производства и ремонта своих танков должна действовать быстрее, настойчивее и эффективнее.
"Главный вопрос нашего сегодняшнего совещания - это производство, ремонт и поставки танков. Задача действительно актуальная… Обратил сегодня внимание на информацию о том, что наши противники профинансировали модернизацию ста танков Т-72 для того, чтобы поставлять их на Украину из советского наследия… По сути, наши противники занимаются тем же самым", - сказал он на совещании рабочей группы военно-промышленной комиссии.
"Мы должны действовать быстрее, настойчивее и эффективнее", - добавил он.
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