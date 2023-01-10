https://ria.ru/20230110/svo-1843830140.html

В Приангарье дети участников СВО, поступившие в вузы, получат выплату

В Приангарье дети участников СВО, поступившие в вузы, получат выплату - РИА Новости, 10.01.2023

В Приангарье дети участников СВО, поступившие в вузы, получат выплату

В Иркутской области студенты – дети участников специальной военной операции получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T11:10

2023-01-10T11:10

2023-01-10T11:21

специальная военная операция на украине

общество

игорь кобзев

иркутская область

херсонская область

донецкая народная республика

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ИРКУТСК, 10 янв – РИА Новости. В Иркутской области студенты – дети участников специальной военной операции получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. "Единовременную выплату смогут получить студенты – дети военнослужащих, принимавших участие в СВО на территориях Запорожской и Херсонской областей. Размер выплаты составляет 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что указ об этом подписал губернатор Игорь Кобзев. Выплата предназначена очникам, зачисленным на первый курс по программам бакалавриата и специалитета. В октябре 2022 года аналогичная денежная выплата была предоставлена детям участников СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины.

https://ria.ru/20230104/stipendiya-1843008284.html

иркутская область

херсонская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, игорь кобзев, иркутская область, херсонская область , донецкая народная республика