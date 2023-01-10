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В Приангарье дети участников СВО, поступившие в вузы, получат выплату - РИА Новости, 10.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/svo-1843830140.html
В Приангарье дети участников СВО, поступившие в вузы, получат выплату
В Приангарье дети участников СВО, поступившие в вузы, получат выплату - РИА Новости, 10.01.2023
В Приангарье дети участников СВО, поступившие в вузы, получат выплату
В Иркутской области студенты – дети участников специальной военной операции получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:10
2023-01-10T11:21
специальная военная операция на украине
общество
игорь кобзев
иркутская область
херсонская область
донецкая народная республика
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ИРКУТСК, 10 янв – РИА Новости. В Иркутской области студенты – дети участников специальной военной операции получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. "Единовременную выплату смогут получить студенты – дети военнослужащих, принимавших участие в СВО на территориях Запорожской и Херсонской областей. Размер выплаты составляет 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что указ об этом подписал губернатор Игорь Кобзев. Выплата предназначена очникам, зачисленным на первый курс по программам бакалавриата и специалитета. В октябре 2022 года аналогичная денежная выплата была предоставлена детям участников СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины.
https://ria.ru/20230104/stipendiya-1843008284.html
иркутская область
херсонская область
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общество, игорь кобзев, иркутская область, херсонская область , донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Общество, Игорь Кобзев, Иркутская область, Херсонская область , Донецкая Народная Республика
11:10 10.01.2023 (обновлено: 11:21 10.01.2023)
 
В Приангарье дети участников СВО, поступившие в вузы, получат выплату

В Приангарье дети участников СВО, поступившие в вузы, получат по 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Студенты на лекции в университете . Архивное фото
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ИРКУТСК, 10 янв – РИА Новости. В Иркутской области студенты – дети участников специальной военной операции получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Единовременную выплату смогут получить студенты – дети военнослужащих, принимавших участие в СВО на территориях Запорожской и Херсонской областей. Размер выплаты составляет 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что указ об этом подписал губернатор Игорь Кобзев. Выплата предназначена очникам, зачисленным на первый курс по программам бакалавриата и специалитета. В октябре 2022 года аналогичная денежная выплата была предоставлена детям участников СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины.
Купюры - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоИгорь КобзевИркутская областьХерсонская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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