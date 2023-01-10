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В Новгородской области жители нескольких районов остались без света - РИА Новости, 10.01.2023
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В Новгородской области жители нескольких районов остались без света
В Новгородской области жители нескольких районов остались без света - РИА Новости, 10.01.2023
В Новгородской области жители нескольких районов остались без света
Более 1 тысячи жителей Батецкого и Чудовского районов Непогода Новгородской области остались без электричества из-за непогоды, сообщают региональные власти. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T10:37
2023-01-10T10:37
происшествия
жкх
новгородская область
чудовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Более 1 тысячи жителей Батецкого и Чудовского районов Непогода Новгородской области остались без электричества из-за непогоды, сообщают региональные власти. "В зоне отключения находятся 37 населённых пунктов, 739 домов с населением 1048 человек, в том числе 164 ребенка. Социально-значимых объектов нет", - информирует Telegram-канал областного правительства. Причиной отключений электроэнергии, которые устраняют три бригады энергетиков, стал сильный ветер и обрывы линий электропередач из-за упавших деревьев. По данным областного управления МЧС, во вторник в Новгородской области местами пройдет сильный снег, порывы ветра будут достигать 19 метров в секунду.
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новгородская область
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происшествия, жкх, новгородская область, чудовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, ЖКХ, Новгородская область, Чудовский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
10:37 10.01.2023
 
В Новгородской области жители нескольких районов остались без света

В Новгородской области более тысячи жителей остались без света из-за непогоды

© Фото : пресс-служба ОАО "Дагэнергосеть"Поврежденные опоры ЛЭП
Поврежденные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : пресс-служба ОАО "Дагэнергосеть"
Поврежденные опоры ЛЭП
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Более 1 тысячи жителей Батецкого и Чудовского районов Непогода Новгородской области остались без электричества из-за непогоды, сообщают региональные власти.
"В зоне отключения находятся 37 населённых пунктов, 739 домов с населением 1048 человек, в том числе 164 ребенка. Социально-значимых объектов нет", - информирует Telegram-канал областного правительства.
Причиной отключений электроэнергии, которые устраняют три бригады энергетиков, стал сильный ветер и обрывы линий электропередач из-за упавших деревьев.
По данным областного управления МЧС, во вторник в Новгородской области местами пройдет сильный снег, порывы ветра будут достигать 19 метров в секунду.
Место аварии на теплосети в Курске
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Почти десять тысяч жителей Курска остались без отопления
 
ПроисшествияЖКХНовгородская областьЧудовский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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